Koronakevät laukaisi monessa suomalaisessa halun muuttaa asumaan väljemmin. Omien seinien tuijottelu ja ihmisten välttely tuntui kaupungissa tukahduttavalta.

Muuttointo näkyy kiinteistöalalla. Kokenut lempääläinen kiinteistönvälittäjä Raili Lilja vahvistaa, että asuntokauppa on käynyt kuumana poikkeusoloista huolimatta.

– Markkinat hakivat maaliskuussa suuntaa ja tuolloin ryhdyttiin puhumaan kaupankäynnin hiljenemisestä. Olen ihmetellyt, että milloinkahan se hiljeneminen tapahtuu. Olemme tehneet kauppaa enemmän kuin ikinä, Lilja sanoo.

Tampereella Hallituskadun Sp-Kodissa yrittäjänä toimiva Raili Lilja kertoo, että Lempäälässä ja Vesilahdessa on myyty keväästä lähtien paljon etenkin kesämökkejä ja taloja. Yrityksen päätoimialuetta on Lempäälä, Vesilahti, Akaa, Nokia, Ylöjärvi ja Tampere.

– Olemme myyneet paljon edullisemman pään mökkejä ja taloja, usein jo ensimmäisestä esittelystä tai jopa ilman esittelyä, joko osto- tai nimitoimeksiannolla. Moni ostaja on halunnut kakkoskodin kaupunkikodin rinnalle, Raili Lilja kuvaa.

Ostotoimeksiannot ovat viime aikoina yleistyneet asuntokaupoilla. Ostotoimeksiannossa välittäjä etsii ostavalle asiakkaalle kotia, joka ei vielä ole julkisesti tai aktiivisesti myynnissä.

– Jos taloa myyvä henkilö ei halua, että ihmisiä tulee hänen kotiinsa, asia voidaan hoitaa ilman julkisia esittelyjä. Edes naapurit eivät huomaa, että talo on myyty, Lilja naurahtaa.

Ostotoimeksiannossa ostaja kertoo, millaista hintatasoa ja ominaisuuksia hän asunnolta haluaa. Kiinteistönvälittäjä etsii kohteita ja kertoo asiakkaalle, mitä on tarjolla. Ostotoimeksiantoja voi olla useiden välittäjien kanssa.

– Välittäjä pyrkii laittamaan hinnan heti niin kohdalleen, että sitä voidaan käyttää tarjouksen pohjana, Lilja sanoo.

– Asiakkaalle ei tule kuluja, jos asuntoa ei ostotoimeksiannolla löydy. Palkkio tulee maksettavaksi, kun kaupat tehdään, hän kertoo.

Ostotoimeksianto on Raili Liljan mukaan erittäin hyvä tapa saada se asunto, jonka haluaa.

– Meille kannattaa kertoa, että on hakemassa asuntoa. Perinteisillä keinoilla parhaat asunnot voivat jäädä näkemättä. Ostotoimeksianto on tulevaisuuden tapa tehdä asuntokauppaa, ja Sp-Koti on tässä yksi edelläkävijöistä, hän sanoo.

Raili Lilja on työskennellyt kiinteistöalalla pitkään. Verkostot ja paikallistuntemus Lempäälässä ovat hioutuneet vuodesta 2002, jolloin Hervannasta muuttanut Lilja rakensi puolisonsa ja tämän isän kanssa Moisionaukealle omakotitalon.

– Palvelen asiakkaitani myös haastavissa asunto- ja kiinteistökaupan tilanteissa. Olen opiskellut Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi, pääaineena julkisoikeus, ja sivuaineina oli muun muassa vero-oikeus. Olen suorittanut kiinteistönvälitysalan korkeimman tutkinnon, ylemmän kiinteistönvälittäjän (YKV) tutkinnon. Tarvittaessa laadin asiakkaalle kauppakirjat, arviolausunnon perukirjaan tai pankille, kun on tarvetta saada lainaa. Olen Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja. Voit kääntyä puoleeni kaikissa kiinteistö- ja asuntokaupan kysymyksissä.

Yrityksessä työskentelee toisena kiinteistönvälittäjänä vesilahtelainen Anu Markkula.

– Anu tekee Vesilahdessa kauppaa todella paljon. Hänellä on hiljaisessa myynnissä monta kohdetta ja uutta kotia etsiviä asiakkaita on tiedossa useita. Jos on aikeissa ostaa tai myydä Vesilahdelta, soittaisin Anulle, Lilja kehottaa.

Heinäkuussa Hallituskadun Sp-kodissa aloitti myyntineuvottelijana Lempäälän Sääksjärvellä asuva Jonna Tuovinen.

Raili Lilja

Yrittäjä, HM, kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV, IAT-TI, kaupanvahvistaja

puh. 0405029415

raili.lilja@spkoti.fi

www.spkoti.fi