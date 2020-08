Sp-Koti Aula tarjoaa laadukasta ja tuloksellista kiinteistönvälitystä

Yrittäjä, LKV, KiAT Johanna Peltonen luonnehtii itseään tulosta tekeväksi, luotettavaksi ja ahkeraksi kiinteistönvälittäjäksi.

– Minulle ja koko henkilökunnalleni on ratkaisevan tärkeää, että pysymme alati muuttuvien markkinoiden tasalla, hän teroittaa.

– Koko joukkueellamme on vankka kokemus niin sanottujen tavallisten myyntikohteiden hoitamisesta. Olemme satsanneet voimakkaasti myös erikoiskohteiden myyntiin, yrittäjä lisää.

Peltonen on uranuurtaja ostotoimeksiantojen toteuttajana.

– Olen hyvin tyytyväinen muutokseen ja kehitykseen, jossa yhä useampi uutta kotia etsivä turvautuu palveluun, jossa etsitään toiveiden mukainen kohde ostajalle. Kun palvelu tulee tutummaksi, yhä useampi asiakas tarttuu tähän mahdollisuuteen. Kokemukset ja tulokset ovat kannustavia ja hyviä, hän kuvailee.

Peltonen sanoo omaksuneensa tämän vaihtoehdon vahvuudet jo toimiessaan kiinteistönvälittäjänä rapakon takana Yhdysvalloissa.

Peltosen mukaan voimakkaasti tuloaan tekevän ostotoimeksiantosopimuksen valttina on se, että ostaja saa vaivattomasti tavoittelemansa kohteen.w

– Ostaja pääsee kaikessa rauhassa tutustumaan kohteisiin, joista ei ole päällä kisa. Arkea on, että kiinnostavat kohteet synnyttävät kilpailutilanteen ostajien kesken.

– Perinteiset myyntitoimeksiannot johtavat yleisesti julkiseen myyntirumbaan.

Peltonen tähdentää, ettei ostotoimeksiantomalli ole sen kalliimpi kuin perinteinenkään asunnon ostotapa. Tosiasia on, että ostajahan maksaa aina viulut julkisessa myynnissä olevista kohteista. Kulut on leivottu myyntihintaan.

– Pidän merkittävänä uudistuksena sitä, että vihdoinkin ostotoimeksiantosopimuskauppa on otettu huomioon hyvässä välitystavassa.

Peltonen toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleeksi Sp-Koti Aula Koteihin: Tervetuloa, kohdataan meillä!

Sp-Koti Aula Kodit Oy:llä on toimistot Tampereella, Kangasalla ja Nokialla. Päivystyspisteet ovat lisäksi Orivedellä ja Ylöjärvellä. Yhteistyöyritys Erika Pohjola on Pälkäneellä.

Sp-Koti-ketjuun kuuluva Aula Kodit Oy on kasvattanut liiketoimintaansa merkittävin harppauksin. Aula Kodit Oy:n yrittäjinä ovat Johanna Peltonen ja Pasi Iivonen. He työllistävät parikymmentä välittäjää.

MAAKUNNAN MATTI

Hirsinavetan mahtipontinen pääty vei Mikan sydämen

Tamperelaisesta ravintolapäälliköstä Mika Pelttarista tulee lähitulevaisuudessa vesilahtelainen.

Värikkäänä persoonana ja kulinaarikonkarina tunnettu Pelttari odottaa malttamattomana asettumistaan maaseudun rauhaan.

– Kun Sp-Kodin myyntineuvottelija Piia Rosvall vei minut kohteeseen, jossa on päärakennus, navetta, sauna, pari aittaa sekä konehalli, tunsin olevani unelmani äärellä. Mahtipontisen karjasuojan komea päätyseinä sinetöi päätökseni. Tämän kaiken minä haluan kontolleni, Pelttari muistelee.

– Joku määrittelee minut varmasti päätökseni takia mielenvikaiseksi, Pelttari lisää.

Pelttari kertoo vuosikaudet sitten nauraneensa hermottomasti, kun televisiosta tuli sarja, jossa Sulo Vilen huusi ränsistyneen maatilan rakennukset. Emilia Vilen perusti ompelimon ja Juhana-poika kasvatti lampaitaan.

– Näen sieluni silmin, miten ahkeroin rakennusten kimpussa kunnostaen niitä. Remontoiminen on mielipuuhaani. Pidän yllätyksistä. Olen kiitollinen, että kykenen ajattelemaan pihapiirin jokaisen rakennuksen renessanssin kokeneena. Paikasta tulee komea. Olen valmis satsaamaan rahaa ja tekemään uutterasti töitä, Pelttari vakuuttaa.

Pelttari iloitsee, että nimenomaan luonnonkauniista Vesilahdesta tulee hänen uusi asuinpaikkakuntansa. Muuttajan mielestä pikkuruinen pitäjä on Suomen komein paikkakunta. Mies ihastelee Vesilahden sijaintia. Hänellä on aikanaan vain puolen tunnin ajomatka töihin Tampereen keskustaan.

Pelttarilla on selvät suunnitelmat tulevaisuuden suhteen. Hän toteuttaa Jumalan selän takana olevasta maaseutukohteesta rakkaan kodin ja maatilamatkailun kehdon.

– Odotan hetkeä, jolloin ulkomaalaiset turistit saapuvat pirkanmaalaiselle maaseudulle nauttimaan luonnon kauneudesta ja rauhasta, hän unelmoi.

Pelttari tykkää kotieläimistä. Jo ensi kesänä maalaistalon pihapiirissä kaakattavat sadat kanat. Siellä käyskentelevät myös uljaat riikinkukot.

Pitkäaikaisen haaveensa toteuttajaksi ryhtynyt Pelttari iloitsee, että Sp-Kodin välittäjä ymmärsi tasan tarkkaan mitä mies etsi ja halusi.

– Unelmani toteutumisessa oli yksi mutka. 43 vuotta pankkinani ollut yhteistyökumppani ei halunnut auttaa minua hankkeessani. Onneksi markkinoilla on Aito Säästöpankki, jossa asiani otettiin vakavasti ja suunnitelmiani kunnioitettiin. Säästöpankki auttaa aina -slougan on totta elämässäni, Pelttari kiittää.

Pelttari sanoo olevansa malliesimerkki 2020-luvun ihmisestä, joka luottaa vaistoonsa ja itseensä.

– En ole sitten kun -tyyppi. Haluan olla liikkeessä ja tehdä elämänmakuisia ratkaisuja. Rakastan haasteita. Tahdon heittäytyä. Luotan siihen, että minulla on muutaman vuoden kuluttua hyvin toimiva bisnes ja viihtyisä koti, maallemuuttaja linjaa.

– Suosittelen kaikille, joilla on unelma, toteuttamaan sen. Kun arvostat palvelussa yksilöllistä paneutumista, turvaudu Sp-Kodin ammattilaisiin. Raha-asioissa säästöpankki on aidosti mahdollistamassa onnellista elämää, jonka generaattorina on oma koti kullan kallis.

MAAKUNNAN MATTI

Maaseudulta löytyy korkeatasoisia taloja kohtuullisella hinnalla

Sp-Kodin asuntomyyjä (KiAT) Riitta Hellgren herättelee omakotitalokärpäsen puraisemia asunnonostajia syvälliseen arvopohdiskeluun. Hän muistuttaa, että muutaman kymmenen kilometrin säteellä Tampereesta maakunnassa on tarjolla lukuisia taloja, jotka ovat erittäin korkeatasoisesti rakennettuja ja niistä on pidetty jatkuvasti hyvää huolta. Hinnat ovat edulliset. Rauhallinen elinympäristö kohottaa elämänlaatua. Plus-lista on loputtoman pitkä.

Hellgren kysyy, haluaako 2020-luvun perheenäiti ja -isä istua puoli tuntia kaupungin ruuhkassa päästäkseen kotiin. Hän muistuttaa, että 30 minuutin tai 45 minuutin ajomatkan etäisyydellä esimerkiksi Oriveden kaupungissa tai Juupajoen kunnassa on myytävänä lukuisia omakotitaloja, joiden vertaisia saa sydänkaupunkiseudulta hakea.

– Asuntomyyjän työssäni saan ihastella sellaisia omakotitaloja, jotka on rakennettu suurella tarkkuudella ja rakkaudella kestämään tekijöidensä ja heidän jälkeensä tulevien asuminen. Maaseudulla talojen omistajat ovat tunnettuja siitä, että he pitävät paikat ja nurkat kunnossa. Korjaukset, huollot sekä remontit tehdään ajallaan. Myytävänä onkin useasti kohteita, jotka ovat siltään muuttovalmiita, Hellgren sanoo.

– Maaseudulla olevat korkeatasoiset talot kohtuuhintaisia. Pääsääntö on, että sivumpana olevien kohteiden hintalappu on noin sataatuhatta euroa pienempi kuin keskuskaupungin kehässä olevat vastaavat talot. Maaseudun vahvuuksina ovat isot tontit sekä liki rajattomat mahdollisuudet harrastaa luonnossa. Marja- ja sienimetsät ovat äärellä. Kalaisat järvet löytyvät läheltä. Mielenrauhaa ruokkivat rauhalliset ympäristöt ovat arkea, Hellgren listaa.

Elämää monelta kantilta nähnyt ja kokenut Hellgren tietää, että Pirkanmaan maaseutukunnissa on hyvät palvelut. Asumiskustannukset ovat edulliset.

Hellgren vahvistaa 2020-luvun yllätyskäänteessä syntyneen trendin, jossa suomalaiset ovat nostaneet perinteiset kesämökit ja vapaa-ajanasunnot arvoon arvaamattomaan. Ostaja, uusi emäntä ja isäntä, löytyy niin ison, kuuluisan järven rannalla olevalle kuin pienen, tuntemattoman vesistön partaalla olevalle kesäpaikalle, kakkosasunnolle. Jopa kuivanmaan mökit ovat kuumaa tavaraa.

– Koronapandemian aika on vienyt suuren osan työikäisistä etätöihin. Kotona työskentelemisestä on tullut nopeasti maantapa. Etätyön suosiminen ja yleistyminen johtaa varmasti siihen, että yhä useampi ihminen pohtii muitakin elämän arvoja. Minkälaisessa ympäristössä haluan kasvattaa lapseni? Mitä kaikkea voin harrastaa luonnossa? Mitä rauha merkitsee? Hellgren pohtii.

Hellgrenin mukaan Oriveden seutu on noussut viime aikoina merkittävästi aikaisempaa kiinnostavammaksi muuttosuunnaksi. Oriveden kaupungin palvelut ovat tasokkaat. Kuntakeskuksessa on monipuoliset kaupalliset palvelut. 9-tietä laajennetaan ja parannetaan; luvassa on, että koko Oriveden ja Tampereen väli rakennetaan nelikaistaiseksi moottoritieksi. Lähijuna yhteys pelittää. Omalla autolla esimerkiksi Tampereen suuntaan tulevat voivat jättää kulkupelinsä Niihaman liityntäpysäköintiin ja jatkaa loppumatkan kaupungin keskustaan julkisella liikenteellä.

Hellgren pitää asuntomyyjän työtään otollisena ikkunana yhteiskuntaan.

– Tämä työ on räätälöity minulle. Olen äärettömän rehellinen ja suora ihminen. Haluan työskennellä ihmisten parissa. Teen kaikkeni onnistuakseni niin pienen kuin ison kohteen myymisessä. Työ on palkitsevaa, sillä tulokset ovat konkreettisia, Hellgren luonnehtii.

MAAKUNNAN MATTI

Ostotoimeksianto Johanna Peltoselle, Sannan ja Jarkon perhe muuttaa toiveiden omakotitaloon

Kangasalalaiset Sanna Heinonen ja Jarkko Mällinen löysivät unelmiensa omakotitalon Sp-Kodin ostotoimeksiannon avulla. Yrittäjä ja laillistettu kiinteistönvälittäjä Johanna Peltonen etsi lapsiperheelle kodin, johon tutustuessaan niin vanhemmat kuin lapsetkin olivat heti valmiita muuttamaan. Heinonen ja Mällinen suosittelevat ostotoimeksiantoa kaikille sellaisille ihmisille, jotka tietävät tarkalleen mitä hakevat, eivätkä halua käyttää aikaansa näytöillä juoksemiseen.

Heinonen ja Mällinen korostavat, että he tietävät, mistä puhuvat.

– Meistä alkoi jossakin vaiheessa tuntua siltä, että olemme asuntoturisteja. Jokaiseen kohteeseen lähteminen herätti valtavat toiveet, mutta kotiin tuomisinamme oli jonkinasteinen pettymys, pariskunta myöntää.

Heinonen ja Mällinen tuntevat vieläkin ikävät pettymyksen tunteet, jotka kumpusivat siitä, että heitä miellyttänyt kohde ennätti mennä sanan mukaisesti nenän edestä.

– Ollessamme jossakin kohteessa kiinteistönvälittäjä Johanna Peltonen esitteli meille ostotoimeksiannon ja haastatteli meidät perusteellisesti tarpeistamme sekä toiveistamme. Konsepti toimi upeasti. Peltonen soitti meille löytäneensä sataprosenttisesti aivoituksemme täyttävän talon. Kun saavuimme paikalle, talo vei sydämemme. Tunne ja fiilis vaan vahvistui tarkemmassa talon katsastamisessa. Meidän perheemme jokaisella jäsenellä oli vahva intuitio ”tämä on meidän uusi kotimme”, Heinonen ja Mällinen kertovat.

Heinonen ja Mällinen haluavat asua Kangasalan kasvukaupungissa. Pariskunta arvostaa paikkakunnan palveluja.

– Meidän ihanteemme on yksitasoinen omakotitalo, jossa pohjaratkaisu on selkeä ja käytännöllinen. Asuinneliöitä on oltava sopivasti, ei ylenpalttiseksi eikä niukasti. Runsaan sadan neliön koti on oikeanmittainen, he kuvailevat.

Heinonen ja Mällinen ovat asuneet puolenkymmentä vuotta kaksitasoisessa huushollissa. Arki opetti arvostamaan yksitasoista kotia.

– Hakumme keskittyi noin vuoden 2010 kieppeillä rakennettuun taloon. Ajattelemme, että liki kymmenenvuotias talo on jo arjessa koettu hyväksi. Sellaisessa rakennuksessa ei ole edessä suurta remonttia tai paljon korjattavaa. Esimerkiksi seinäpintojen materiaalit ja värit edustavat 2020-lukua. Lämmitys tapahtuu ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä järjestelmällä. Sanomme ehdottomasti ei suoralle sähkölämmitykselle, Heinonen ja Mällinen listaavat kriteereitään.

Heinonen ja Mällinen asettivat talohankkeelleen selkeän budjetin. Talo sai maksaa noin 300 000 euroa.

– Olemme hyvin huojentuneita ja onnellisia, että pääsemme muuttamaan taloon, joka suorastaan kutsuu meitä. Lapset saavat omat huoneensa, joista he pitävät. Talo sijaitsee kauniilla paikalla, jossa on lyhyt matka metsikköön. Piha on riittävän iso; lapset saavat leikkiä ja touhuta, pariskunta kertoo.

– Ostotoimeksianto soi meille rauhan harkita ja tutustua kohteeseen kaikessa rauhassa. Kaikki asiat sujuivat mielekkään hienosti. Meillä on hyvä olo. Olemme saaneet hakemamme, Heinonen ja Mällinen arvostavat.

MAAKUNNAN MATTI

Myyntineuvottelija Piia Rosvallin mukaan taikasana on ”puolituntia”

Sp-Kodin myyntineuvottelija Piia Rosvall saa työstänsä parhaan palkan, kun hän tuntee luissaan ja ytimissään asiakkaidensa onnen, joka kumpuaa näiden ihmisten ilosta löytää toiveidensa täyttymys uutena kotina. Rosvall tietää, että maaseutumaisilla alueilla olevilla kohteilla on täysin oma asiakaskuntansa. Hän näkee nyt jokapäiväisessä työssään, että entistä useampi ihminen suuntaa tiiviin rakentamisen kaupungeista haja-asutusalueiden väljyyteen.

– Kohteita esitellessäni ja myydessäni kristallisoituu yksi asia ylitse muiden. Kun kohteesta pääsee noin 30 minuutissa Tampereelle tai Hämeenlinnaan, muut asiat ovat maku- ja järjestelykysymyksiä, Rosvall kertoo.

– Viialallakin on oma tenhonsa, vetovoimansa. Sen sijainti on kätevä Tampere-Helsinki-moottoritien kupeessa. Siellä on myös rautatieasema. Lähijunaliikenne kehittyy koko ajan. Lähipalvelut ovat kattavat ja laadukkaat, Rosvall selvittää.

Rosvall näkee päivittäin, miten maaseudulla olevia kohteita katsomaan tulevat ihmiset ihastelevat pelto- ja järvinäkymiä sekä komeita metsiä.

– Vesilahden seutukin puhuttelee nimenomaan luonnon monipuolisuudella ja kauneudella. Moni maalle muuttava arvostaa isoa tonttia, jopa 3 000 neliön alaa. Ostajat haluavat lapsilleen kunnollista temmellyskenttää ja mantua kotitarveviljelylle: kasvimaalle, marjapensaille sekä hedelmäpuille, Rosvall toteaa.

– Metsämökki keskellä ei yhtään mitään on nyt arvossa arvaamattomassa, Rosvall luonnehtii ajanhenkeä.

Rosvall on havahtunut tosiasiaan, että yhä useamassa ihmisessä herää nikkaroija ja remonttimies.

– Remonttia ja laittamista vaativat kohteet kiinnostavat. Tällaisia kohteita oikein tavoitellaan siksi, että ne tarjoavat tekemistä leipätyön vastapainoksi. Tämä on uutta, Rosvall ihastelee.

– Vanhat hirsitalot ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Ihmiset ovat löytäneet hirsirakentamisen kiehtovan maailman. Puhun jo hirsitalotrendistä, Rosvall riemuitsee.

Rosvall sanoo ihmisten hankkivan mielellään koti- ja hyötyeläimiä.

– Useat ostajat puhkuvat intoa, kun he kertovat suunnitelmistaan hankkia kanoja, lampaita tai hevosen, hän tarkentaa.

Rosvall tunnistaa, että ihmiset ovat hyvin valistuneita realistisista maaseutukohteiden hinnoista. Asiakkaat ottavat hyvin huomioon rahantarpeen, jonka kohteen kunnostaminen vaatii. Noin 200 000 euroa tai sen alle on tyyppi hinta, jollaiset kiinnostavat ja saavat uudet omistajat.

– Maallemuuttajat seisovat tukevasti maan pinnalla. He selvittävät, miten ja kuka vastaa teiden kunnosta. Kuka auraa tiet? Missä ovat palvelut, kuten päiväkoti, koulu ja kauppa, Rosvall sanoo.

Rosvall rakastaa työtään.

– Tulen hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Olen sanani mittainen ihminen; teen mitä lupaan. Työmaailmani on monipuolinen. Näen konkreettisesti työni tulokset. Tiedän, että ihmisten onni asuu heidän toiveidensa kodissa, hän pohtii.

MAAKUNNAN MATTI

Aito paikallistuntemus on iso valtti

Yhteistyöyrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä Erika Pohjola ja kiinteistönvälittäjä LKV Sanna Tuovila vannovat vahvan paikallistuntemuksen nimeen. Kangasalan ja Pälkäneen seutuihin keskittyvät ammattilaiset tietävät, että heidän tunnettuutensa paikkakunnilla vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta parivaljakkoa kohtaan.

Pohjola ja Tuovila iloitsevat siitä, että Sp-Koti on varttunut valtakunnallisesti arvostetuksi kiinteistönvälitysketjuksi. Se toimii franchising-periaatteella ja muodostuu itsenäisistä paikallisista yrittäjistä.

– Asiakkaat kokevat, että aidosti kotimainen yritys on turvallinen yhteistyökumppani. Paikallisuus on ykkösvaltti, he kuvailevat.

Pohjola asuu liki 6 500 asukkaan Pälkäneellä, joka on valtakunnallisesti erittäin merkittävä ja tunnettu kesämökkipaikkakunta.

Tuovila on kangasalalainen, ja hänen reippaan 32 000 asukkaan kotikaupunkinsa on voimakkaalla kasvu-uralla. Molemmat pitäjät omaavat pitkät ja värikkäät historiat.

– Se, että menestymme työssämme, on paljolti kiinni siitä, että asumme alueella, jossa toimimme. Ihmiset ovat oppineet tuntemaan meidät. Moni ihminen ottaa hihasta kiinni kauppareissulla ja ottaa puheeksi mahdollisuuden antaa myyntiin kohteen tai ostaa kohdetta. Me olemme suurelle yleisölle tuttuja esimerkiksi paikallislehdessä olleista mainoksista, he kertovat.

Pohjola ja Tuovila tietävät, että ihmiset tietävät Kangasalan ja Pälkäneen. Heidän mukaansa näiden paikkakuntien valttina on keskeinen sijainti. Pälkäne on keskiössä, josta on helppoa ajaa töihin Tampereelle, Valkeakoskelle, Hämeenlinnaan sekä Lahteen.

Parivaljakko muistuttaa, että Sydän-Hämeellä on vankka perinne kesämökkikeskittymänä. Onpa käynyt niinkin, että asiakas on ostanut kesäpaikan näkemättä kohdetta.

– Ostajat voivat kysyä, mistä he saavat hankittua poltto- ja takkapuita, missä ovat lähiruokaa tuottavat tilat, minkälaisia kauppoja tai muita palveluyrityksiä alueella on. Yleiset uimarannat ja matonpesupaikat kiinnostavat. Osaamme vinkata myös marjaisat mustikka- ja puolukkametsät. Kaikki kysymykset ovat tärkeitä, ja niihin meiltä löytyy perusteelliset vastaukset. Vuorovaikutus on tärkeä niin myynti-, osto- kuin kotiutumisvaiheessa, Pohjola ja Tuovila painottavat.

Pohjola ja Tuovila listaavat Kangasalan ja Pälkäneen vahvuuksiksi luonnonkauneuden, laadukkaat lähipalvelut sekä mukavat ihmiset. Juurevalle seudulle on turvallista ankkuroitua.

– Niin Kangasalla kuin Pälkäneellä on rikkautena persoonalliset kylät. Seudulla on myytävänä hyvin erilaisia kohteita. Varmaa on, että jokaiseen makuun löytyy toiveiden ja odotusten mukainen vaihtoehto, parivaljakko lupaa.

– Jos kangasalalaisilla tai pälkäneläisillä on mietteissä myydä tai ostaa kohteita, olkaa reippaasti yhteydessä meihin. Teemme kaikkemme, jotta seutu säilyy vireänä ja asuttuna, Pohjola ja Tuovila lupaavat.

– Olemme mieliammateissamme. Nautimme työstämme ja viihdymme ihmisten parissa, he lisäävät.

MAAKUNNAN MATTI

www.spkoti.fi

Sp-Koti Aula, puh. 044 078 9657, tampere-aula@spkoti.fi