Lauantaina nukutaan yö ulkona

Metsässä rauhoittuu ja stressi unohtuu. Mene siis metsään. Keväällä moni koronapandemian ajamana myös teki niin.

Lempäälän Seudun Samoojiin kuuluvat Raija Arasalo ja Maija Kiviranta vahvistavat havainnon, että keväällä luonnossa liikkuminen lisääntyi.

– Kiersin pirkanmaalaisia luontokohteita, joissa ei aiemmin ole ollut juuri ketään. Nyt väkeä oli ruuhkaksi saakka, Arasalo sanoo.

– Iso-Vuorijärven reitillä Orivedellä en ole koskaan ketään tavannut, nyt parkkipaikka oli täynnä autoja. Sama tilanne oli Kangasalan ja Pälkäneen alueella sijaitsevalla Laipanmaan retkeilyalueella, hän kuvaa.

Kaksikkoa retkeilyn lisääntyminen ilahduttaa. Ikävänä puolena siinä vain on roskaus.

– Se on kumma, miten esimerkiksi viinipullo jaksetaan kantaa täytenä metsään, muttei tyhjänä sieltä pois, naiset toteavat.

Lempääläinen Raija Arasalo ja akaalainen Maija Kiviranta ovat kokeneita luonnossa liikkujia. Arasalo on käynyt joka vuosi viimeiset 20 vuotta Lapissa vaelluksella, viimeisimmäksi puolentoista viikon mittaisella vaelluksella Muotkatunturilla.

Naiset kannustavat lähtemään rohkeasti luontoon liikkeelle. Kokemattomallekin retkeilijälle löytyy lähiseudulta hyviä kohteita. Birgitan polun laavupaikat, Vesilahden kotareitti ja Akaan Nahkialanvuoren luontopolku sopivat lapsiperheille.

– Alkuun voi tehdä pieniä, muutaman tunnin mittaisia retkiä, että retkeilyyn saa tuntumaa. Retkiä voi sitten pikkuhiljaa pidentää, omat kyvyt ja taidot huomioiden, he toteavat.

Alkuun pääsee vaikkapa tulevana lauantaina 29. elokuuta, kun Lempäälän Mäyriän virkistysalueella järjestetään Nuku yö ulkona -tapahtuma. Ohjelmassa on muun muassa pihaleikkejä ja yöllä tuikematoretki.

Kaikille avoimen tapahtuman järjestää Suomen Ladun jäsenjärjestö, Lempäälän Seudun Samoojat, yhdessä MLL:n Lempäälän osaston kanssa.

Retkelle lähdössä? Raijan ja Maijan muistilista:

”Kannattaa kertoa, mihin on menossa ja milloin on ajatellut tulevansa takaisin. Etenkin jos lähtee merkitsemättömille reiteille. Mitä vain voi sattua.”

”Kartta on hyvä olla mukana. Puhelimeen saa ladattua hyviä karttasovelluksia. kuten Maastokartat. Myös Sports Tracker-sovelluksen avulla voi nähdä tiensä takaisin autolle. Hyvä muistisääntö on tullessa katsoa, missä suunnassa aurinko on. Luonto antaa myös vinkkejä ilmansuuntiin, esimerkiksi puun juurella olevat muurahaispesät ovat aina etelän puolella.”

”Säänmukainen varustus, tietenkin. ”

”Eväät, jos retkellä menee pidemmän aikaa.”

”Kannattaa kerrata jokamiehenoikeudet. Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet, mutta rajoituksiakin on. Esimerkiksi tuohen repiminen elävistä koivuista ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.”

”Lapsella voi olla vyölaukku tai pieni reppu, että hän tottuu retkivarustukseen.”

”Ensiapuvälineet ovat myös tärkeä asia. Kannattaa pitää mukana muutamia laastareita ja ideaalisidettä, jos puukko lipsahtaa tai nuotiosta lentää kekäle. Kylmägeelipakkaus on myös hyvä.”