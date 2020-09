1800-luvulta peräisin oleva mummonmökki on kuin todellinen nukkekoti.

Klaffi ja Piironki -kirpputorin yrittäjänä toimiva Erna Lehtinen muutti vasta neljä kuukautta sitten mökkiin, jonka hän löysi tori.fi-sivustolta. Siksi sisustusprojekti on Lehtisen mukaan vielä kesken.

Lehtisen romuromanttiseksi kuvaileman mökin sisustusratkaisuissa on käytetty mielikuvitusta. Hän pitää etenkin vanhan ja uuden yhdistelmästä ja tekee hankintoja enimmäkseen kirpputoreilta ja huutokaupoista. Huutokaupasta hankittu ajurin istuin on Lehtisen suosikkihuonekalu.

Erityisesti Lehtinen pitää myös vanhoista ovista ja ikkunoista sekä niiden somistamisesta. Yksi vanha ovi toimii myös sisustuselementtinä mökin olohuoneessa. Kolhujakin huonekaluissa saa näkyä.

– Tykkään, että saa olla elämän jälkiä.

Kun Lehtinen sisustaa, ideat eivät synny hetkessä. Sisustusratkaisut hän keksii katsottuaan tavaroita ensin hetken.

– Ajan kanssa mietin, mihin tavaran voisi laittaa. Vaihtelen kotona myös paljon, ja teen erilaisia asetelmia, Lehtinen kuvailee.

Edes hieman Lehtisen sisustusvimmaa rajoittavat pienet neliöt. Mökissä on 50 neliömetriä, ja se on remontoitu vuonna 2011. Kun Lehtinen asui perheensä kanssa vielä Kylmäkoskella, hän sisusti talon kaikki 11 huonetta eri tavalla.

Ennen kirpputoriyrittäjäksi ryhtymistään Lehtisellä oli sisustuskauppa Halkolassa. Intohimo sisustamiseen on lähtöisin Halkolan ja Kylmäkosken ajoilta.

– Siitä kodinkin laittaminen on lähtenyt, kun olen laittanut liikkeitä. Sisustaminen on minun juttuni.

Lehtisen sisustustyyli on pysynyt vuosien aikana samanlaisena. Pari vuotta sitten hän sisusti vielä kaiken valkoisella, mutta vähitellen mukaan on tullut myös vanhaa roosaa ja ruskean sävyjä. Muutamasta asiasta Lehtinen ei kuitenkaan tingi. Mustaa on oltava mahdollisimman vähän, eikä hän välitä modernista sisustuksesta.

Lehtisen koti kerää vierailijoilta paljon kehuja. Myös lapset ovat valitelleet, ettei sisustamissilmä ole kehittynyt samanlaiseksi kuin äidillä. Kehuista ja pyynnöistä huolimatta Lehtinen ei kaipaa muiden kotien sisustamista.

– Sisustaminen on henkilökohtaista ja siinä pitäisi tietää, millainen toisen maku on.

Sisustuksella ei nuorempana vielä ollut Lehtiselle suurta merkitystä. Nyt, kun kotona vietetty aika on lisääntynyt, hänelle on tärkeää, että kotona on viihtyisää.

– Nuorena en välittänyt, kun kotona kävi vain nukkumassa. Iän myötä sisustaminen kiihtyy ja kiihtyy, kun on enemmän aikaa istua ja katsella ympärilleen.

Kuvagalleria (klikkaamalla kuvaa näät sen isompana):