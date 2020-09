Carchupa-sovelluksen kartassa Lempäälän tiet on ripoteltu täyteen kolikoita ja muita rahanarvoisia objekteja. Kuntalaiset keräävät näitä nauhoittamalla videokuvaa sovelluksella ja heille maksetaan jokaisesta kerätystä objektista.

Videoista analysoidaan tekoälyn avulla katujen päällystevauriot ja tämä antaa Lempäälän päättäjille tarkan kuvan kunnan katujen kunnosta. Vaurioanalyysi kerätyistä videoista tehdään Vaisala Oyj:n RoadAI-sovelluksella, joka on maailman parhaita sovelluksia konenäköpohjaiseen tiestön päällystevaurioanalyysiin.

– Asfalttivaurioiden analysointi videokuvasta tekoälyn avulla mahdollistaa tiedon keräämisen joukkoistamisen kenelle tahansa, jolla on älypuhelin. Maksamme tiedon keräämisestä n. 1,80 € per kilometri. Tämä on houkutteleva hinta sovelluksen käyttäjän näkökulmasta, ja se antaa silti mahdollisuuden laskea merkittävästi vauriotiedon keräämisen kustannuksia nykyisestä. Tällä tavoin sekä sovelluksen käyttäjä että asiakaskuntaamme kuuluvat kunnat voittavat, sanoo Carchupan toimitusjohtaja Toni Paju.

Kuntalaiset ovat asuinympäristönsä asiantuntijoita ja projektissa Lempäälän kunta tarjoaa täysin uudenlaisen tavan vaikuttaa katujen kunnossapitoon tuottamalla tietoa katujen vaurioista tienpidon tueksi.

Yksittäisten havaintojen sijaan kuntalaiset voivat tuottaa tietoa aiempaa paljon suuremmassa mittakaavassa. Projektiin osallistuville kuntalaisille katujen kuntokartoituksessa avustaminen tuottaa myös mahdollisuuden lisäansioihin.

– Halusimme lähteä kokeilemaan tällaista nykyaikaista tapaa kartoittaa katujen kuntoa. Meille on tosi tärkeää, että kuntalaiset pääsevät osallistumaan heille tärkeisiin jokapäiväisiin asioihin. Katujen kuntoon varmasti tulee kiinnittäneeksi paljonkin huomiota arjessaan. Tässä voi olla meille suoraan avuksi ja siitä saa jopa korvauksen, joten toivottavasti mahdollisimman moni innostuu mukaan, toteaa kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala Lempäälän kunnasta.