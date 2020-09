Jokainen on kaunis ja arvokas. Tästä muistuttaa Tampere-talossa sunnuntaina 27. syyskuuta kuultava lastenkonsertti Sinä olet kaunis. Esitys on koko perheen musiikkisatu, joka perustuu Eppu Nuotion kirjoittamaan ja Kristiina Louhen kuvittamaan samannimiseen lastenkirjaan. Tarina on kaunis kuvaus nuoren tytön, Myrrin, huolista ja murheista, mutta myös avusta ja selviytymisestä.

Konsertin järjestelyistä vastaa vesilahtelainen Anna Angervo yhdessä Tampere-talon kanssa. Angervo on viulisti, ja hän myös esiintyy lastenkonsertissa osana TampereRaw-ryhmää.

Angervo kuvaa konserttien tuottamisen, etenkin lastenkonsertin, olevan tällä hetkellä ihmeellistä.

– Kevään nettikonserttien ja yleisörajoitusten jälkeen olemme päässeet taas kokemaan, miltä konserttien soittaminen tuntuu oikealle, elävälle yleisölle. Se on fantastista! Mutta raskasta tämä on. Joudumme huomioimaan tarkasti vallitsevat ohjeistukset ja rajoitukset ja olemaan oikeastaan vielä vähän huolellisempia. Kukaan tällä alalla ei halua riskeerata tapahtumien jatkumista tulevaisuudessa, Angervo painottaa.

– Tiedämme, että konserttimme Tampere-talossa voidaan järjestää turvallisesti. Nyt mietimme, uskaltavatko lapsiperheet tulla luoksemme. Tällä hetkellä kukaan ei hyödy konserttien järjestämisestä taloudellisesti. Mutta me TampereRaw’ssa uskomme, että myös lasten tulee saada nauttia kulttuurista ja elämyksistä. Erityisesti näinä kummallisina aikoina tarvitsemme jotain, joka nostaa meidät arjen yläpuolelle, hän näkee.

Esityksen musiikista vastaavassa Tampere Raw’ssa on Anna Angervon puolison, klarinetisti Janne Pesosen lisäksi vesilahtelaistaustainen Harri Lehtinen lyömäsoittimissa. Yhdeksänhenkiseen kokoonpanoon kuuluvat myös Tatevik Ayazyan (viulu), Heili Hannikainen (alttoviulu), Hanna Kilpinen (sello), Seppo Planman (huilu), Pauliina Koskela (käyrätorvi) ja Tuomas Turriago (piano).

Musiikin on säveltänyt Timo Klemettinen ja Myrrin satumaailmaan lähdetään TampereRaw’n yhdeksänhenkisen kokoonpanon, Kristiina Louhen sykähdyttävien kuvien ja tanssijakoreografi Johanna Elovaaran johdattelemana. Kirjan teksti on saanut inspiraationsa Charles Perrault’n sadusta Posliininukkien keisarinna.

SINÄ OLET KAUNIS -MUSIIKKISATU (kantaesitys) Tampere-talon Pienessä salissa sunnuntaina 27.9.2020 klo 15 Liput: Tampere-talon www-sivut

Lue myös: