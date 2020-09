Päävalmentaja Esa Kunnari piiskaa Lempo-Volleyn kohti menestystä ykkössarjassa: ”Joukkue menestyy, kun se pelaa parhaalla tasollaan”

Lentopallon miesten ykkössarja jyrähtää käyntiin lauantaina 3. lokakuuta Hakkarissa, kun viime keväänä runkosarjan ykköseksi sijoittunut Lempäälän Lempo-Volley kohtaa Savonlinnan East-Volleyn. Viime kevät jätti koronan takia kovaa poltetta ja menestysnälkää lempääläissakkiin ja myös paikalliselle lentisyleisölle. Lempo on tälläkin kaudella nimilistaltaan kivenkova, mutta tasaisessa ja tasokkaassa sarjassa on pelattava hyvin, jos mielii menestyä.

Lempoa piiskaa toista kauttaan alahärmäläisjuurinen, nykyään itä-Tampereella asuva TAMK:n opettajana työskentelevä, 40-vuotias Esa Kunnari. Joukkueen kokoonpano on muuttunut viime kaudesta suht’ vähän. Poissa ovat Vammalaan ”VPK-pelaajaksi” lähtenyt konkari Anssi Vesanen, Loimaan farmipassari Matti Toivola palasi Hurrikaaniin ja yleispelaaja Eetu Rantanen pitää välivuotta. Uusia lempolaisia ovat passari Juuso Rautakorpi, paluumuuttaja yleispelaaja Simo Puttonen, hakkuri Tuomas Sillanpää ja vuoden tauon jälkeen comebackin tekevä sentteri Sten Kruuda.

Valmentaja Esa Kunnari kuvaile, millainen joukkue Lempolla on koossa.

– Ennen kaikkea tasainen. Jokaiselle pelipaikalle löytyy useita vaihtoehtoja. Varjopuolena tästä on, että pelaajien pitää sietää myös vaihdossa olemista, kun kaikkia 13 pelaajaa ei kerralla voi peliruutuun laittaa.

Harjoituspeleissä joukkueen pelaaminen on ailahdellut aika paljon, oletko huolissasi?

– Tuo on totta, että sellaista tasaisuutta, mitä viime kaudella esitimme liki koko sesongin, ei ole löytynyt. Meillä ei ole tiettyä vakikuusikkoa, vaan väki vaihtuu peleissä, ehkä se tuo otteisiin heilahtelua. Uskon, että kun sarja alkaa, löytyy pelaajilta henkistä puristusta aivan eri malliin kuin esimerkiksi Iskua vastaan pelatussa treenipelissä.

Mikä on joukkueen tavoite omasta näkökulmastasi katsoen?

– Me voitimme runkosarjan viime kaudella, eikä joukkue ihan hurjasti ole muuttunut. Eli miksi asettaa joku vähäisempi tavoite kuin runkosarjan voittaminen? Runkosarja on pitkä maraton, jonka aikana tapahtuu varmasti monenlaista. Pudotuspelit ovat sitten ihan oma maailmansa.

Mitkä ovat kymmenestä vastustajajoukkueesta pahimmat kilpakumppanit?

– Turun TuTolla on paperilla varmasti sarjan kovin materiaali. Nurmon Jymy ja Kyyjärven Kyky ovat viime kauden tapaan hyviä. Isku voitti meidät harjoituspelissä, joten se tulee kamppailemaan aivan kärkipään sijoista.

Keihin pelaajiin kehotat kiinnittämään katseesi tulevalla kaudella?

– Meillä on toisena passarina 17-vuotias Saku Tuomivaara, joka omaa ison potentiaalin ja jolla on tavoitteet lentopallossa korkealla. Hän tarvitsee kotiyleisön kannustusta ja tsemppiä, hän voi esittää kentällä mitä vain. Konkareista Kruudan Sten on kovassa iskussa ja Rumpusen Tomilla palaa innon liekit silmissä.

Teit jatkosopimuksen Lempoon huhtikuussa, vaikka viime kauden loppupuolella olit jo lopettamassa valmennusta. Mikä käänsi pääsi?

– Kieltämättä kauden loppuvaiheessa ja sen loputtua takki oli tyhjä ja ajatus oli, että ykkössarja on nyt nähty. Mutta useiden viikkojen koronakärvistelyn aikana tuli mieleen, kuinka hienoa hommaa lentis ja siinä mukanaolo on. Kun kävimme Lempon seurajohdon kanssa huhtikuun lopulla Hervannassa kävelyllä ja juttelemassa tulevasta kaudesta, olisin ollut valmis ottamaan vaikka apuhuoltajan homman vastaan. Sen verran kovasti into oli palannut.

Nuorempi veljesi Olli Kunnari on yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista Suomessa ja on nyt VaLePan apuvalmentajana. Kuinka paljon juttelette lentopallosta ja millainen yhteinen historia teillä on lajin parissa? Voisiko kuvitella, että Olli pelaisi Lempossa esimerkiksi farmipelaajana?



– Junnuna totta kai pelattiin ja palloiltiin kaikenmoista yhdessä, mutta aikuisiällä ei samassa sakissa olla pelattu. Viime kesänä Hääkiven beachvolley-turnauksessa pelasimme parina, mikä oli historiallista ja varsin kivaa, vaikka emme pärjänneetkään erityisen hyvin. Totta kai juttelemme lähes päivittäin lentiksestä, pidämme tiiviisti yhteyttä. Ollin saaminen vielä pelaajaruutuun vaatisi jo taivuttelun maailmanennätystä.