Poliisi on ihmeissään, miten teillä kaahaaminen on lisääntynyt tänä vuonna.

Poliisipartioilta kuluu jo huomattavan paljon aikaa korttien pois keräämiseen ja ajokieltojen kirjoittamiseen.

Kaahaamisen ja muun törkeän liikenteen vaarantamisen kasvu ihmetyttää ja näkyy. Ilmiö ei ole paikallinen eikä edes suomalainen, vaan yleiseurooppalainen.

Mitä ilmiö voisi johtua?

Päästelevätkö ihmiset tien päällä koronarajoituksista kertyneitä paineita?

Ovatko taustalla suositut elokuvasarjat, joissa surutta kaahataan autoilla kovaa ja aina selvitään kaikesta ilman kolhuja. Näinhän se ei mene oikeassa elämässä.

Autolla ajamisessa mikään ei ole niin helppoa kuin kaasun painaminen. Liikenne on paljon muutakin. Se on muiden huomioon ottamista.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Mopoautoilijat ja mönkijät päästelevät kiertoliittymiin niin kovaa kuin vehkeestä lähtee. Eikä sekään aina riitä. Mönkijää pitää vielä ajaa kahdella pyörällä.

Nuorten polkupyöräilijöiden joukkoon on levinnyt vimma keulia pyörällä. Kuinkahan moni on mennyt yli ja ilman kypärää? Ennen pitkää he saavat moottorilla kulkevan pelin alleen ja sitten tietää kyllä mitä tapahtuu.

Mitä jos järjestettäisiin näille nuorille paikkoja ja tilaisuuksia kiihdytellä ja keulia menopeleillään? Otettaisiin nopeusmittauksia ja katsottaisiin, kenen menopeli kiihtyy parhaiten.

Kiellot eivät tunnu toimivan ja valistus menee kuuroille korville. Poliisi ei ehdi joka paikkaan.

Voisiko tällainen höyryjen päästely auttaa. Kerro sinä mielipiteesi.