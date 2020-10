Eläintenviikon teemana on #kissakriisi ja sen hillitseminen. Myös Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry taistelee kissakriisiä vastaan joka päivä. Yksin Pirkanmaan alueella on useita kymmeniä hallitsemattomia kissapopulaatioita, ja PESUn hoiviin päätyykin vuosittain useita satoja kissoja.

Kissojen loukutus, hoito ja kotiuttaminen sekä uusien kotien etsintä tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, ja tämä työllistää yksin PESUssa lähes 200 vapaaehtoista vuosittain.

– Syksy on kissojen aikaa. Kissat johtavat tällä hetkellä kodittomien eläinten kirkkaasti tilastoissa, niitä hoidetaan satoja, siinä missä koiria ja muita lemmikkejä vastaanotetaan yhdistykselle kymmeniä vuoden aikana. Pirkanmaalla tilanne on samanlainen kuin muualla Suomessa: tilapäiskotipaikkoja ei ole tarpeeksi siihen nähden, kuinka paljon kissoja on vailla paikkaa, Riikka Ala-Hulkko, Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja kertoo.

– Tähän mennessä olemme hoitaneet tänä vuonna jo lähes 500 kissaa, joista noin 250 on vastaanotettu yhdistykselle tämän vuoden aikana. Kriisistä voidaan puhua, sillä vastaanotettujen määrä on jo tässä vaiheessa yhtä suuri kuin koko viime vuoden aikana vastaanotettujen kissojen määrä. Toisaalta 234 kissaa on jo löytänyt kauttamme tämän vuoden aikana, Ala-Hulkko jatkaa.

Kissapopulaation synty edesauttaa myös monenlaisten sairauksien ja ongelmien leviämistä. Populaatiokissat vaativat eläinlääketieteellistä hoitoa, sillä monilla on hammasongelmia tai muita sairauksia esimerkiksi puutteellisen ravitsemuksen vuoksi. Viimeisimmän ”Särkyneiden sydänten” populaation ongelmana oli kissojen perinnöllinen sydänvika, ja kaikki populaation kissat on tutkittava sen varalta. Kaikki tutkimukset ja hoidot kustannetaan lahjoitusvaroin.

– Vastaanotimme yhdestä kohteesta noin 90 kissaa keväällä. Sydänvika paljastui onneksi melko aikaisessa vaiheessa, joten pääsimme tarttumaan ongelmaan nopeasti. Noin kymmenkunta kissaa sai lääkityksen ja osan kohdalla jouduimme valitettavasti päätymään eutanasiaan, mutta kaikeksi onneksi suurin osa populaation kissoista pääsee jatkamaan oman kodin etsintää tai on jo löytänyt sen. Särkyneiden sydänten populaatio on hyvä esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, mikäli kissojen hallitsematonta lisääntymisen kierrettä ei katkaista leikkauksella. Kissalauma ei vaadi kymmeniä vuosia kehittyäkseen, vaan jo vuodessa kissalauma voi kasvaa muutamasta yksilöstä muutamaan kymmeneen, Ala-Hulkko summaa.

Tehokkain keino taistella kissaongelmaa vastaan on huolehtia kissan leikkaamisesta sekä vaatia myös kissoille pakollinen tunnistemerkintä. Tämän puolesta myös PESU kampanjoi. Apua halutaan tarjota mahdollisimman matalalla kynnyksellä, ja yhdistys myöntää mm. kissan leikkaukseen taloudellista tukea, jos tilanne niin vaatii.

– Meihin voi ottaa aina yhteyttä, kun apua tarvitaan – aloitetaan pohtimalla ratkaisuja tilanteeseen yhdessä. Meille jokainen elämä on tärkeä ja haluamme antaa jokaiselle kissalle mahdollisuuden omaan kotiin.