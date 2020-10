Kasvomaskia on Pirkanmaalla syytä käyttää, jos turvaväliä ei pysty pitämään. Alueellinen pandemiaohjausryhmä antoi 30. syyskuuta maskisuosituksen kiihtyneen koronatilanteen vuoksi.

Kasvomaskien käyttöön vielä totutellaan, ja toisinaan huomaa, että maski on käyttäjällään väärin päin tai esimerkiksi kaulalle laskettuna.

Saman ovat panneet merkille Lempäälän terveyskeskussairaalan hygieniayhdyshenkilö Anu Jokinen ja Lekitekin siivouspalveluesimies Hanna Höglund. He kertaavat, kuinka maskia käytetään oikeaoppisesti.

Kun laitat maskin kasvoille:

– Perusasia on, että maskia käsitellään puhtain käsin. Eli että olet pessyt kätesi tai käyttänyt käsihuuhdetta ennen kuin asetat maskin kasvoille, Hanna Höglund sanoo.

Maskia pidellään lenkeistä ja itse maskiosaa kosketetaan mahdollisimman vähän.

– Maskissa on palkeita tai poimuja, joiden on osoitettava alaspäin. Jos maski on väärin päin, hengitysilmasta tulevat mikrobit kerääntyvät poimuihin, Anu Jokinen toteaa.

– Kertakäyttöisissä maskeissa on yläreunassa ohut rautalanka. Sitä painelemalla maski muotoutuu tiiviisti nenän varteen. Se auttaa myös hahmottamaan, kummin päin maski on laitettava, Jokinen sanoo.

Maskin pitää suojata nenä ja suu. Nenä ei saa jäädä maskin ulkopuolelle.

– Maskin pitää olla kasvoilla tiiviisti. Kuminauhat saattavat olla eri mittaisia tai kasvojen muoto voi vaikuttaa niin, että maski jää lörpöksi. Ihmisten kasvot ovat eri mallisia. Silloin lenkkeihin voi laittaa solmun tai kiepsauttaa ne kahdeksikolle, Höglund toteaa.

Silmälasit asetetaan maskin päälle.

Maskin käyttö:

– Suositus on, että maskia käytetään korkeintaan kaksi tuntia. Jos maski kostuu tai se likaantuu esimerkiksi yskiessä, se pitää vaihtaa, Anu Jokinen korostaa.

– Ei ikinä likaista maskia takaisin kasvoille, Hanna Höglund sanoo.

Maskeja kannattaa olla varalta mukana vähintään kaksi.

– Ulko-oloissa maskia ei tarvitse pitää, kunhan silloin pitää turvaväleistä huolta, Jokinen muistuttaa.

Kun otat maskin pois:

– Maski otetaan pois korvien takana olevista lenkeistä, ei edestä maskiosasta kiskaisemalla, koska silloinhan maskista siirtyy käteen mikrobeja. Se tekee tyhjäksi maskin hyödyn, Anu Jokinen huomauttaa.

Kertakäyttöinen maski laitetaan roskakoriin. Mukana kannattaa olla myös pieni muovipussi tai -rasia, johon likaisen maskin voi laittaa. Kestomaski laitetaan aina pussiin tai rasiaan käytön jälkeen.

– Lempäälä jakaa kuntalaisille ilmaisia, kankaisia maskeja, jotka ovat monikäyttöisiä. Niitä on näkynyt roskiksissa, vaikka ne ovat kestomaskeja, kaksikko sanoo.

Kestomaskin pesu:

Kotona likaista kestomaskia ei tule vain heittää likavaatekoriin. Sen pitää olla niin kauan pussissa tai rasiassa, kunnes maskin laittaa pesuun. Sen jälkeen pussi tulee laittaa roskiin tai rasia pestä.

– Maskin tuulettaminen ei riitä. Se on pestävä, Anu Jokinen painottaa.

– Paras on 90 asteen pesu kattilassa. Mukaan hitunen pesuainetta. Maski laitetaan kiehuvaan veteen viideksi minuutiksi, hän sanoo.

– Maskin voi pestä 60 asteessa pesukoneessa, mutta mielellään 90 asteessa tai kiehuvassa vedessä keittämällä, Hanna Höglund toteaa.

– Pesuainetta ei parane olla liikaa, sillä se voi aiheuttaa hengitysteille ongelmia. Moni ajattelee, että mitä enemmän pesuainetta, sitä parempi. Mutta itse asiassa pesuaine vain kerrostuu, hän huomauttaa.

Maskin pitää kuivua ilmavassa tilassa.

Anu Jokinen ja Hanna Höglund muistuttavat myös edelleen pitämään turvavälit ja huolehtimaan käsihygieniasta.

– Monet asiat leviävät kosketuspintojen kautta. Siksi painotan käsihygieniaa, Höglund sanoo.

Kasvomaski ei anna absoluuttista suojaa koronan varalle, mutta kaksikko pitää sitä tärkeänä lisäsuojana.

– Sillä on ehkäisevä vaikutus. Tässä tilanteessa ei kannata jäädä odottamaan, että hallitus tai joku muu tekee päätöksiä taudin hillitsemiseksi, vaan jokaisella meillä on vastuu, kaksikko toteaa.