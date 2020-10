Lempäälän pääkirjastossa eletään muuttokiireen keskellä – Pääkirjasto suljetaan marras- ja joulukuun ajaksi, sivukirjastot palvelevat normaalisti

Lempäälän pääkirjasto suljetaan muuton takia marras- ja joulukuun ajaksi. Vain lehtilukutila on asiakkaiden käytettävissä 4. joulukuuta saakka.

Tavoitteena on, että pääkirjasto avaa ovensa uusissa tiloissa Lempäälä-talossa 2. tammikuuta. Nykyisissä tiloissa, punatiilisen virastotalon kakkoskerroksessa, kirjasto on toiminut 40 vuotta.

Vanhan pääkirjaston palautusluukkuun voi palauttaa lainoja 12. marraskuuta asti. Uuden kirjaston palautusluukkuun lainoja voi palauttaa 7. joulukuuta alkaen.

– Luukkuihin saa toki tuoda lainoja, mutta toivomme, että lainat palautettaisiin vasta vuoden 2021 puolella. Toivomme myös, että ennen sulkua lainattaisiin mahdollisimman paljon. Se helpottaisi muuttoa, vinkkaa kirjastonhoitaja Senni Laurikka.

Lokakuussa lainattavaan aineistoon tulee tavallista pidemmät laina-ajat: VIP-kirjoja lukuun ottamatta kaikkiin lainoihin tulee palautuspäiväksi 1. helmikuuta. Myös aiemmin lainattuun aineistoon saa helmikuulle ulottuvat laina-ajat, kun uusii lainat.

– Marras- ja joulukuun aikana pääkirjastosta ei voi noutaa varauksia. Jos siis odottaa varausta saapuvaksi sulkuaikana, noutopaikka pitäisi vaihtaa. Noutopaikan voi vaihtaa PIKI-verkkokirjastossa tai me voimme pyydettäessä vaihtaa sen, Laurikka neuvoo.

Lempäälän pääkirjastossa eletään nyt muuttokiireen keskellä. Huonokuntoista ja vähän lainattua aineistoa poistetaan, sillä uuteen kirjastoon ei voida siirtää koko kokoelmaa. Kirjaston kokoelmassa on tällä hetkellä lähes 90 000 nidettä.

Töitä teettää myös se, että kaikki kirjat ja levyt saavat vanhojen viivakooditarrojen lisäksi RFID-tarrat. RFID eli radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen. Etälukutarrat helpottavat kirjojen lainaamista ja palauttamista.

Pääkirjaston sulkuaikana Kuljun ja Sääksjärven sivukirjastot sekä kirjastoauto Walle palvelevat normaalisti.

Lempääläläinen Saija Salovaara kävi lokakuun ensimmäisellä viikolla tyttärensä Nanna Salovaaran kanssa lainaamassa joulukirjoja, nuotteja, dekkareita ja Siri Kolun Me Rosvoloita. Salovaarat aikovat koota kotiin sellaisen kirjavaraston, ettei luettava lopu kirjaston sulun aikana.

– Olen asunut Lempäälässä kymmenen vuotta, ja koko sen ajan olen ollut pääkirjaston vakioasiakas. Kiva, että nyt oikein yllytetään hamstraamaan kirjoja. Meiltähän se onnistuu, hän myhäilee.

Saija Salovaara odottaa innolla uutta kirjastoa. Erityisesti häntä kiinnostaa musiikkihuone, jossa pääsisi kokeilemaan erilaisia soittimia. Häntä myös pohdituttaa, miltä uudessa kirjastossa näyttää ja kuulostaa.

– Minulle kirjasto on tärkeä ympäristönä ja tilana. Millainen värimaailma siellä on, millainen akustiikka? Muistan vieläkin aivan tarkkaan, millaiset olivat lapsuudenkirjastoni portaat ja millainen tuoksu siellä oli, hän kertoo.

Salovaara kasvoi kirjastomaailmaan jo lapsena, sillä hänellä on neljä tätiä, jotka kaikki ovat työskennelleet kirjastoissa eri tehtävissä. Salovaara ei seurannut tätiensä jalanjälkiä ammatillisella uralla, mutta keskivertoa ahkerampi kirjaston käyttäjä hänestä tuli.

– Lempäälän kirjastossa on mukava käydä. Uutuudet tulevat tänne nopeasti, valikoima on monipuolinen ja lisäksi täällä on palvelualtis ja ammattitaitoinen henkilökunta. Pidän myös siitä, että täällä on jaoteltu kirjoja teeman mukaan, Salovaara arvioi.

Elokuvahyllyä syynää yksi kirjaston kanta-asiakkaista, tubettaja ja Lempäälän oma julkkis Onni Alstola. Hän poikkeaa pääkirjastossa lähes päivittäin, välillä kolmekin kertaa päivässä. Alstola lainaa yleensä elokuvia tai musiikkia.

– Ihan kiva, että kirjasto muuttaa. Kyllä minä sinne uuteenkin paikkaan tulen. Ja hei – kirjoita siihen lopuksi, että muistakaa katsoa Onnin YouTube-kanavaa. Suoraan maagista, sometähti mainostaa.