Soutulaite on todellinen superkone laihduttajalle, sillä se aktivoi kaikki kehon suuret lihasryhmät kerralla. Näin treenistä tulee huomattavan tehokasta sekä kalorien kuluttamisessa että lihasvoiman ja hapenottokyvyn kehittämisessä.

Koska soutulaitteen liikettä tehdään niin jalkojen, selän kuin käsivarsienkin lihasten voimin, kehon lihaksista jopa 85 prosenttia työskentelee soutaessa. Brittiläinen huippusoutaja sekä MM-mitalisti, nykyinen lääkäri Cameron Nichol tuli tähän tulokseen, kun hän tutki soutulaitteen tehoa. Hän vertaili elektrodimittauksin, kuinka soutulaitteella treenaavien kuntoilijoiden lihakset toimivat. Koska myös selän ja hartioiden lihakset saavat tehokasta treeniä, soutulaite on mainio kuntoiluväline erityisesti istumatyötä tekeville.

Lihakset työskentelevät, kalorit kuluvat

Soutulaitteen teho perustuu nimenomaan harjoittelun monipuolisuuteen yhdellä perusliikkeellä. Koska soutulaitteen vastusta voi säätää, harjoitus on helppo mukauttaa oman kuntotason mukaiseksi. Näin kaikkia lihasryhmiä aktivoiva treeni voi jatkua riittävän kauan ja riittävän tehokkaana. Kalorien kulutus nousee suureksi jo harjoittelun alkuvaiheessa, ja elimistö alkaa polttaa rasvaa energiaksi.

Soutulaitteella on myös helppo tehdä intervalliharjoituksia eli tehostaa lyhyeksi ajaksi vetojen voimaa ja nopeutta äärimmilleen. Edistyneemmissä soutulaitemalleissa on valmiiksi ohjelmoituja harjoitusohjelmia antamassa ohjeita.

Tuo vaikeasti saavutettava liikuntamuoto omaan kotiin

Vesillä soutaminen on todella hieno ja nautittava liikuntamuoto. Valitettavan harvalla on siihen mahdollisuus arjen keskellä – monikaan ei pääse kovin nopeasti vesille kotoaan käsin. Ja soutulaitteella harjoittelun kausi kestää ympäri vuoden. Soutaa voi vaikka omassa olohuoneessa TV:tä katsellessaan.

Soudun fyysiset vaikutukset ovat saatavissa nykyaikaisella soutulaitteella harjoitellen. Laitteiden tekniikka on kehittynyt huimasti menneistä vuosikymmenistä. Vastukset toimivat magneettisesti, ja saatavilla on myös ilma- ja vesivastuksella toimivia malleja. Vetotuntuma on tasainen ja jäljittelee hyvin vesillä soutamisen liikettä.

Nykyaikaiset soutulaitteet sopivat tyylikkäästi sisustukseen. Monet mallit taittuvat kokoon, joten ne eivät vie paljon tilaa säilytyksen aikana. Käyttökuntoon ne saa helposti ja nopeasti. Soutulaitetta voi säilyttää ja käyttää myös normaalia huonekorkeutta matalammassa tilassa, vaikka portaiden alla.

Soutulaite on varsin edullinen sijoitus omaan terveyteen ja hyvinvointiin, sillä laadukkaan ja helppokäyttöisen perusmallin saa jo muutamalla sadalla eurolla. Teknisesti edistyneen ja harjoittelua tarkasti mittaavan aktiivikuntoilijan mallin saa alle tuhannen euron hintaan.

