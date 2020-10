Tervajärven leirikappeli on ehdolla vuoden Puupalkinnon saajaksi – Yleisö voi äänestää suosikkiaan 30. lokakuuta saakka

Lempäälän Tervajärven leirikappeli on mukana Puupalkinto-kilpailussa. Yleisöäänestyksessä on ehdolla tänä vuonna 12 kohdetta. Kisaajien joukossa on julkisia tiloja ja vapaa-ajan asuntoja sekä uudis- ja saneerauskohteita.

Yleisö voi äänestää suosikkiaan täällä. Äänestysaikaa on 30. lokakuuta saakka. Äänestäminen tapahtuu painamalla kohteen esittelysivulla olevaa peukalon kuvaa.

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Puupalkinto on maineteko, ei rahallinen palkinto.

Palkinnon saaja paljastetaan Puupäivä-webinaarissa 5. marraskuuta. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.

