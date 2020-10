Mustan jään ei enää pitäisi yllättää autoilijaa. Ennakoi: Erityisesti kylmän ilmajakson jälkeiset vesisateet synnyttävät tienpinnoille näkymättömän jään

Lempääläläisen liikenneopettaja Pekka Moilasen mukaan kulunut sanonta ”musta jää yllätti autoilijan” on jo aikansa elänyt. Ennakoiva autoilija ei luota auton kuljettajaa avustaviin järjestelmiin, vaan ulkoilman lämpömittariin ja olosuhteiden seuraamiseen.

– Ulosajon seurauksena on turha syyttää auton kuljettajaa avustavia laitteita kuten ajovakauden hallintajärjestelmää, luiston eli sutimisen estoa, automaattista törmäyksen estojärjestelmää, nelivetoa ja niin edelleen. Auto ajautuu ulos tieltä vain kuljettajan yhtä aikaa tekemän tilannenopeus- ja auton käsittelyvirheen seurauksena. Hätäiset liikkeet auton ratissa ovat näyttäviä ja vaarallisia, Moilanen tähdentää.

Niin kutsuttu musta jää on vesipeitteen alla olevaa jäätä. Tien pinnan tarkkailu on tärkeää seuraavat viisi, kuusi kuukautta.

– Musta jää yllättää sen vuoksi, että asvaltin päällä on jääkerros ja sen päällä vettä. Kun autoilija tuntee ja kuulee veden kohinan, ei normaaliajossa ja ennakoiden edes heti huomaa jäätä eli auton poikkeavaa käytöstä. Se huomataan joskus liian myöhään. Toisinaan asvaltin pinta näyttää olevan sula, mutta siinä on puolen millin jääkerros, joka kiiltää.

Raskasta liikennettä musta jää haittaa Moilasen mukaan hieman enemmän kuin henkilöautoilijoita.

– Riski raskaan liikenteen kuljettajalle on enemmänkin se, että vastaan tulee henkilöautoilija aivan väärällä tilannenopeudella eikä ymmärrä tai osaa tilannenopeuden ja ajolinjan oikeassa reunassa pitämisen merkitystä. Henkilöautoilijan kanssa voi tulla helposti ”kohtalokas kohtaaminen”.

Raskas liikenne käyttää jo kolmatta talvea kalustossaan lainsäädännön velvoittamana talvirenkaita.

– Ja on niitä aina käyttänytkin, vaikka ei pakollisena. Ei suvikumeilla ole voinut liikennöidä tähänkään asti talvella.

Raskaassa kalustossa vetävillä akseleilla on oltava M+S-merkityt renkaat tai EU:n virallinen lumihiutale lumivuoren sisällä -merkintä. Renkaissa on oltava vähintään viisi milliä uraa ja muilla renkailla vähintään kolme.

Raskas liikenne käyttää käytännössä vieläkin parempia renkaita, sillä jo viiden millin urasyvyydellä jää tasaisella pinnalla liikkeelle lähdettäessä helposti kiinni.

– Ja joutuu helposti hiekoittamaan pihaa tunnin tai pari. Raskaassa kalustossa myös renkaiden lämpeneminen on tavallista. Siksi isot auto ei välttämättä pääse heti liikkeelle parkkipaikoilta. Teiden talvikunnossa pito ei ole sitä, mitä raskas liikenne turvallisuuden nimissä odottaa, sanoo Moilanen muistuttaen, että jokainen meistä on äänestänyt edustajansa valtion ja kuntien varoja jakamaan teiden kunnossapitoon.

– Teiden kunnossapidon laatutaso tulee olemaan entistä suurempi riski vaikkapa suuronnettomuuteen.

Musta jää ei ole Moilasen mukaan riskitekijä liikenteessä, vaan ennakoinnin puute.

– Jos ei ymmärrä olosuhteiden merkitystä, niin musta jää ei ole riski, vaan syyllinen on aina ymmärtämätön tai kiireinen kuljettaja.

Mustaan jäähän ja liukasteluun voi varautua ennakoinnilla, esimerkiksi keliä ja säätilaa seuraamalla.

– Olosuhteiden tarkkailu on tärkeintä. Autokoulussa pidämme vaikeiden olosuhteiden ajamisessa tärkeimpänä asiana vallitsevien olosuhteiden tunnistamista. Tärkeintä on olosuhteiden seuraaminen sekä autosta tulevien merkkien ymmärtäminen. Tätä varten vain liukkaan kelin ajoharjoittelurata on oivallinen paikka kokea ja oppia asia.

Musta jää syntyy helposti, kun olosuhteena on ollut kylmä pitkä ajanjakso esimerkiksi viikon ajan.

– Kun sitten sataa vettä, voi olla lämmintä neljä astetta, mutta asvaltin pinta on yhden asteen pakkasella. Vesi jäätyy, veden päälle jää vesikerros ja musta jää on valmis.

Vaaranpaikkoja, joissa mustaa jäätä erityisesti voi esiintyä, ovat järvien rantojen lähellä kulkevat tiet ja sillat. Keväällä varjoisat paikat ovat vaarallisimmat.

– Kuuraliukkaus tulee heti perään syksyllä, kun keli on muutaman asteen pakkasella mustan jään jälkeen. Sen huomaa tienpinnan värin muutoksesta. Joskus olen nähnyt kuuraa, joka ei olekaan vaaleaa, vaan ruskeaa. Jännä ilmiö, mutta liukasta.

Liikenneopettaja Pekka Moilanen korostaa, että kaikilla, jotka liikkuvat ajoneuvoilla polkupyörästä rekkaan, on oltava asenne ja ajoneuvo kunnossa. Niillä pärjää aina talviliikenteessä.

– Lempäälässä erityisesti lapsilla ei ole polkupyörissä etu- ja takavaloja – vanhemmilla on. Miehillä ei ole lenkkireissuillaan heijastimia – naisilla on. Vieläkin polkupyöräilijät ajavat surutta suojatielle, missä heidän pitää autoja väistää, erityisesti Moisionaukea-Tampereentien -risteyksessä ja Joutsentie-Tampereentie/Kuljuntie -tiehaarassa, on Moilanen pannut merkille.

Varaudu mustaan jäähän

Erityisesti sillat, rampit ja muut alueet, joilla ei ole lämmittävää maaperää, voivat olla vaarallisen liukkaita.

Ennen ajoa on tarkistettava sääennuste ja varmistettava keliin sopivat renkaat.

Liukkaalla kelillä turvavälin pitäminen on entistä tärkeämpää.

Huonoja ajo-oloja voi kompensoida alentamalla nopeutta.

Pito kuntoon

Lähde liikkeelle ja kiihdytä niin, että vetävät pyörät eivät lyö tyhjää.

Aja kaarteisiin maltillisilla nopeuksilla.

Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.

Aja tiellä oleviin vesilammikoihin ja vesitäytteisiin ajouriin hitaalla vauhdilla.

Ohituksia kannattaa välttää kelin ollessa huono.

Jos ajat autoa, jossa ei ole ABS-jarruja, vältä lukkojarrutusta. Pyörien ollessa lukossa autoa ei voi ohjata