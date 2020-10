Miltä Lempäälä-talossa näyttää? – Katso kuvat uutukaisista tiloista!

Lempäälä-talon rakennustyömaa on perjantaina 30. lokakuuta luovutettu tilaajalle, eli Lempäälän kunnalle. Kuntalaisille Lempäälä-talo aukeaa tammikuussa.

Tammikuun alussa avautuvaan lähes 20 000 neliömetrin Lempäälä-taloon sijoittuu kunnan pääkirjaston ja monitoimitilojen lisäksi runsaasti yrityksiä ja muun muassa perheravintola, kuntosali, fysioterapia, terveyskioski, autopesula, Ideakeskus sekä kunnan uutta palvelukulttuuria ilmentävä palvelukäytävä.

Lempäälä-talon palveluntuottajana on Pohjola Rakennus. Talon arkkitehtisuunnittelija on BST-Arkkitehdit. Rakennuttamisesta, rakennesuunnittelusta, geosuunnittelusta ja akustiikkasuunnittelusta on vastannut A-Insinöörit.

