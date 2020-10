Vasemmistoliiton Lempäälän kunnallisjärjestö nimesi ensimmäiset yhdeksän kuntavaaliehdokastaan

Ehdolle lähtevät kaikki tämän kauden valtuutetut eli Hannele Lehikoinen, Satu Kosola ja Tarja Rossi. Lehikoiselle kuluva kausi on jo toinen, Kosola ja Rossi ovat ensimmäisen kauden valtuutettuja.

Tarmokas naiskolmikko on tällä kaudella saanut runsaasti kokemusta luottamustehtävien hoidosta ja vaikuttamisesta. Hannele Lehikoinen on myös kunnanhallituksen jäsen, Satu Kosola johtaa Lempäälän tarkastuslautakuntaa ja Tarja Rossi on sivistyslautakunnan jäsen. Myös muita luottamustehtäviä kaikilta löytyy runsaasti.

Ehdolle lähtee Tampereelta Lempäälään muuttanut Teollisuusliiton vaikuttajanainen Virva-Mari Rask. Mukanaan Virva-Mari Rask tuo paljon tietoa ja vaikuttamisväyliä, koska ammattiyhdistystoiminnan lisäksi hän on Pirkanmaan Vasemmiston puheenjohtaja.

Ehdokaslistalle nimettiin Esa Salminen. Salminen on Lempäälän Vasemmiston ”varajäsenyyskunkku”. Esalla on eri varajäsenyyksiä yhteensä 8 kappaletta. Varajäsenenä Esa Salminen on kartuttanut osaamistaan monella alueella ja kevään vaalien jälkeen tavoitteena on päästä vaikuttamaan ihan varsinaisen jäsenen roolissa.

Riku Floman on Lempäälän Vasemmiston pitkäaikainen vaikuttaja. Tällä hetkellä Riku toimii kunnallisjärjestön puheenjohtajana, kunnanhallituksen varajäsenenä sekä on jäsenenä Lempäälän Energian hallituksessa.

Uutta voimaa Vasemmistoliitto saa Timo Rossista. Elämän työnsä pääosin yrittäjänä tehnyt Rossi omaa vahvat mielipiteet, eikä hän epäröi tuoda niitä julki.

Kuljulainen aviopari Maarit ja Raine Lakkala päätti lähteä yhdessä ehdolle tuodakseen vaalityöhön lapsiperheiden ja vuorotyöläisten näkökulmaa. Raine Lakkala on Tampereen Automiehet ry:n toimikunnan ja AKT:n kuorma-autojaoston jäsen. Myyjänä työskentelevä, neljän lapsen äiti Maarit Lakkala on PAM:in jäsen.