Aino Pölkki-Sirviö on syystäkin innoissaan. Liikenneaseman päällikkö halusi saavuttaa jotain uutta, ja hän laittoi toimeksi puolisen vuotta sitten. Pölkki-Sirviö on työskennellyt Marjamäen huoltamolla nelisen vuotta. Aikaisempi huoltoasemayrittäjä on nyt siirtynyt nauttimaan ansaituista eläkepäivistä.

Asiakkaille on tullut uusia palveluita, ja lisää on suunnitelmissa.

– Meillä on tarjolla aamupalaa maanantaista perjantaihin seisovasta pöydästä. Valittavana on puuroaamiainen sekä laajempi buffet. Myös kotiruokalounas on tarjolla arkipäivisin. Ruoka on hyvää ja tuoretta, huoltamon vetäjä kehaisee.

Hampurilaisravintola Xmealista saa monenlaisia herkkuja. Lisäksi Aino Pölkki-Sirviö suunnittelee, että jatkossa tarjontaan tulee kotiruokaa myös annosjakeluna. Vitriinistä saa vaikka mukaan muun muassa sämpylöitä.

Automaattiasema sai luonnollisesti uuden ilmeen SEOksi vaihtumisen myötä. Myös huoltamon sisätiloja saatetaan uudistaa kuluvana vuonna.

Pölkki-Sirviö kiittelee SEOa, josta hän on saanut paljon apua ja neuvoja.

Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan aamupala- ja lounastarjoilun.

– Ne vilkastuvat koko ajan. Tämä on hyvä paikka toimia, ja tähän poikkeaa paljon rekkojakin.

Toki huoltamolta saa ostaa autotarvikkeita kuten tuulilasinpesunestettä. Polttoaineista on tarjolla 95E, 98E sekä dieseliä.

– Olemme täyden palvelun asema. Meillä on iloinen, osaava ja pirteä henkilökunta. Minun lisäkseni tässä on kolme työntekijää, Aino Pölkki-Sirviö kertoo.

Hän pyrkii aina auttamaan hädässä olevaa autoilijaa, mikäli sattuu olemaan huoltamolla vaikka se olisi kiinnikin. Liikenneaseman päällikkö hoitaa itse muun muassa kirjanpitoa mutta ei epäröi paistaa hampurilaispihviä tai mennä kassalle. Kun työstä nauttii, se näkyy asiakkaille.

Hän toimii myös SEOn automaattiaseman hoitajana.

– Ei tämä ole vain työ vaan elämäntapa, Pölkki-Sirviö hymyilee.

SEO Marjamäki

Helsingintie 178, Lempäälä

Avoinna ma–pe klo 6.30–18, la 9–15.

Xmeal avoinna ma–pe klo 9–17, la 10–14.

Puh. 044 986 8681

huoltamo.marjamaki (at) gmail.com