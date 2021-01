Elisan mobiili- ja kiinteän verkon yhteyksiä on parannettu viimeisen puolen vuoden aikana Lempäälässä muun muassa Kiviahon ja Vesilahdessa Narvan alueilla. Lisäksi Lempäälään avattiin 5G-verkko.

Elisan mobiili- ja kiinteää verkkoa on vahvistettu Lempäälässä Kiviahon lisäksi Hakkarissa, Halkolassa, Harakkalassa, Hulikankulmalla, Höytämössä, Koivistossa, Kuivaspäässä, Kuljussa, Lahdenkylässä, Marjamäessä, Miemolassa, Moisiossa, Palomäessä, Ruskea-ahteella, Ryynikässä, Sarapistossa, Vanattarassa ja Veräjäntaustassa.

Vesilahdessa Elisa on vahvistanut verkkojaan Narvan lisäksi Kaltsilassa ja Sakoisissa.

– Parannustöiden yhteydessä mobiiliverkon kapasiteettia on parannettu ja mahdollisuus hankkia kotiin kiinteä yhteys on nyt alueella entistä useammalla. Lisäksi Elisa on rakentanut alueelle uuden sukupolven 5G-verkkoa, joka mahdollistaa jopa kymmenen kertaa aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. Lempäälän 5G-verkko kattaa muun muassa Harakkalan ja Moision alueita, Elisan Hämeen aluejohtaja Kalle Lehtinen sanoo.

Mobiilidatan käyttö on lisääntynyt alueella normaaliakin vauhdikkaammin poikkeustilanteesta johtuen.

– Korona-aika on luonnollisesti lisännyt kotona vietettyä aikaa. Kotona tehdään töitä, opiskellaan ja vietetään vapaa-aikaa, mikä on lisännyt mobiilidatan käyttöä merkittävästi. Pirkanmaan alueella mobiiliverkossa käytetyn datan määrä on kasvanut jopa yli 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, Lehtinen sanoo.