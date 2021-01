Lempäälässä on lähdetty taklaamaan hoitajapulaa uudella lähihoitajakoulutusmallilla yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n kanssa. Maaliskuussa on käynnistymässä lähihoitajakoulutus, jossa opetus järjestetään pääosin verkko-opetuksena. Sen rinnalla opiskelijat ovat työssäoppimassa kuntien ja yksityisten hoivakotien ikäihmisten palveluissa.

– Laadusta ei uudenlaisessa toteutuksessakaan tingitä, kertoo TAKK:n koulutuspäällikkö Kati Aimonen.

– Opiskelijavalinnan yhteydessä tehdään soveltuvuustestit ja tutkintosuoritukset arvioidaan samoilla kriteereillä kuin perinteisemmässä lähihoitajakoulutuksessa.

Koulutuksen orientointipäivät ja käytännön hoitotoimenpiteiden harjoittelu järjestetään Tampereella, mutta muutoin opiskelu onnistuu kotipaikkakunnalta käsin. Koulutukseen sisältyvät työssäoppimisjaksot toteutetaan Lempäälän kunnan hoivapalveluyksiköissä sekä Lempäälän Kotokampuksella.

– Lähihoitajista on ollut pulaa jo useamman vuoden ajan, ja hoitajamitoitus kasvattaa tarvetta entisestään. Uudella koulutusmallilla halutaan madaltaa kynnystä hakeutua koulutukseen, kun koulutukseen osallistuminen ei edellytä säännöllistä reissaamista lähipäiviin Tampereelle, Aimonen muistuttaa.

Koulutus toteutetaan rekrytoivana työvoimakoulutuksena yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Alalle soveltuvuus selvitetään koulutusvalinnan yhteydessä soveltuvuuskokeella ja haastattelulla.

Koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, ja tavoitteena on työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön koulutuksessa mukana oleviin hoivapalveluyksiköihin.

Koulutuspilotissa on Lempäälän kunnan ja Lempäälän Kotokampuksen lisäksi mukana myös muita Pirkanmaan kuntia sekä yksityisiä sotealan toimijoita. Nyt käynnistyvä koulutus on ensimmäinen näin vahvasti verkkopainotuksella toteutettava lähihoitajakoulutus. Tavoitteena on pilotoida, ja kokemusten pohjalta, kehittää koulutusmallia eteenpäin niin, että se on jatkossa tarjolla yhtenä vaihtoehtona perinteisten lähihoitajakoulutusten rinnalla.