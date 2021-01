Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee abiturienteille omaehtoista karanteenia 14 päivää ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoituspäivää sekä kirjoitusten ajan.

– Tämä suositus on nyt tarkoitettu vain abiturienttien omaksi parhaaksi, jotta jokainen pääsee varmasti kirjoittamaan suunnittelemansa aineet, eikä tarvitsisi kirjoituspäivän alla jännittää koronatestin tulosta. Aiemmin olemme jo suositelleet, että myös penkkariajelut järjestetään vasta kirjoitusten jälkeen, toteaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Muilta osin Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä piti tiistain 26. tammikuuta kokouksessaan nykyiset suositukset voimassa 8.2. asti.

Pirkanmaan koronatilanteen päivittäinen vaihtelu on suurta. Tartuntojen määrä on vakiintunut, mutta on edelleen melko korkealla tasolla. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on kuluneen kahden viikon ajalta 52 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viime viikolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 125 uutta koronatartuntaa. Tartunnan lähde saatiin selvitettyä 72 prosentissa tapauksista.

Perheiden sisältä saatiin 27 koronatartuntaa. Ulkomaisten opiskelijoiden ketjuun liittyi viime viikolla 21 tapausta. Suoraan ulkomailta tuli kuusi tapausta. Ravintolasta tai baarista tartunnan sai kahdeksan henkilöä neljästä eri baarista. Työpaikoilta tuli yhdeksän tartuntaa kuudesta eri työpaikasta. Kavereiden tapaamisesta tuli kuusi eri tapausta ja aikuisten harrastuksista kolme. Muut kaksi tartuntaa olivat yksittäisiä tapauksia.

Lähes puolet tartunnoista todettiin viime viikolla 20–29 -vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikon päätyttyä Pirkanmaalla oli karanteenissa 544 henkilöä.

Pirkanmaalla on rokotettu noin 13 000 henkilöä koronarokotteella. Rokottaminen ei kunnissa etene aiemmin suunnitellussa aikataulussa ikäihmisiin, koska rokotteiden saatavuudessa on viivettä.

Kun rokotteita saadaan enemmän, kunnat tiedottavat rokotusten jatkumisesta alueellaan.

