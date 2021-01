Torstaina ja perjantaina 28.–29. tammikuuta kello 9–14 Hakkarissa on ihka uudenlainen hiihtotapahtuma Lempäälässä, Lasten Lumipäivät LeKi-hiihdon vetäminä. Osallistujina on luokittain ja opettajansa johdolla Lempäälän alakoululaisia. Torstai-illan perhetapahtuma jouduttiin koronan takia perumaan.

Tapahtuman taustatahot Hiihtoliitto ja Ampumahiihto ovat kehittäneet tapahtuman sisällön raamit ja ilmiasun, joiden mukaisesti tapahtumaa kierrätetään ympäri maan.

– Sisältönä on hauskoja taitoa ja rohkeuttakin kehittäviä suksirasteja, kuten hernepussin heittelyä, norsupalloa toisen suksen varassa, pieniä hyppyreitä ja hiihtomaassa vauhdikasta kurvailua. Ja päälle ”kisamakkara” mehuineen, kertoo tapahtuman Lempäälään tilannut Kisan hiihtojaoston sihteeri Laura Hongisto, joka on myös tapahtuman vastuujohtaja.

Lapsia talviseen ulkoliikuntaan innostavan valtakunnallisen tapahtuman taustalla on lajiliittojen lisäksi myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Lumipäivää on harjoiteltu jo parina talvena, mutta vasta nyt se on oikeasti valtakunnallinen. Tänä talvena se on ehditty järjestää Rovaniemellä, Vantaalla ja Helsingissä. Lempäälä on järjestyksessä neljäs. Monin paikoin tapahtuma on eri syistä peruttu. Mukana on parikymmentä seuraa.