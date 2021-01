”Lennä lennä leppäkerttu, ison kiven juureen…” Tämä vanha lastenlaulu on tuttu meille kaikille. Moniko tietää, että iso kivi on alun perin tarkoittanut keskiaikaisten kirkkojen kivijalan isoa kiveä. Sellainen löytyy Lempäälän Pyhän Birgitan kirkostakin. Viime vuosina kirkossa on voinut kuulla tätäkin tuttua lastenlaulua, sillä siellä kokoontuvat seurakunnan perhemuskarit.

Perhemuskareihin on moni vauvaperhe löytänyt jo tiensä. Lempäälän seurakunta haluaa onnitella ja muistaa lempääläisiä vauvaperheitä jakamalla neuvoloiden kautta leppäkerttuaiheiset marakassipussukat jokaiseen vauvakotiin.

– Yhdessä musisointi vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja vaikuttaa monella muullakin tavalla myönteisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen, mutta ennen kaikkea se tuo iloa lapselle ja aikuiselle, kertovat idean äiti kanttori Merja Lohilahti ja lastenohjaaja Päivi Lumirae, jotka toimivat perhemuskareiden vetäjinä.

Lempäälän seurakunnan uuden strategian keskeinen painopiste on lapset, perheet ja nuoret. Lapsi- ja perhetoiminta ja musiikkityö haluavat kohdata lapsiperheitä tällä yhteistyöhankkeella. Samalla perheet saavat tietoa myös muista vauvaperheille tarkoitetusta toiminnasta esim. vauvakahvilasta, perhekerhoista ja muista tapahtumista sekä parisuhdetyöstä. Lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.