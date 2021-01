Helsingin Malmilla on sattunut 29. tammikuuta sähköratavaurio, jonka vuoksi pääradan raiteista on vain kaksi käytössä. Tämä on aiheuttanut merkittäviä myöhästymisiä aamun junaliikenteessä.

Häiriö jatkuu edelleen ja se vaikuttaa sekä lähi- että kaukoliikenteeseen. Tämän vuoksi Fintraffic, Väylävirasto, HSL ja VR ovat yhdessä päättäneet, että liikennöidään seuraavasti:

K-junat perutaan Helsinki-Kerava-välillä

R- ja Z-junat Tikkurila ja Kerava-välillä pysähtyvät K-junien pysähdyspaikoilla heti, kun se on mahdollista

I- ja P-junat liikennöidään 30 minuutin vuorovälein heti kun se mahdollista

Yksittäisiä kaukojunia joudutaan mahdollisesti perumaan

VR tiedottaa asiakkailleen verkkosivuillaan (www.vr.fi) ja sosiaalisessa mediassa mahdollisista aikataulumuutoksista tai bussikuljetuksista.