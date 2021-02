Ylämäen Tilkkulikat on porukka iloisia ja tekeviä naisia. Ryhmän historia alkaa Lempäälä opiston tilkkutyö- ja ompelukurssista vuosia sitten. Ylämäen Tilkkulikat -ryhmä perustettiin vuonna 2014, kun Pirkan opisto päätti lopettaa kurssin. Ryhmäläiset eivät halunneet lopettaa mukavaa harrastusta ja he päättivät jatkaa kokoontumisia omin neuvoin. Osa porukasta on kokoontunut jo 30 vuoden ajan tekemään yhdessä käsitöitä. Osa on uudempia tulokkaita.

Tilkkulikkoja yhdistää into käsillä tekemiseen ja uuden oppimiseen. Ryhmässä saa tehdä, mitä haluaa. Paljon tehdään yhteisiäkin töitä, kun joku tuo tapaamiseen uuden idean.

Tilkkulikat osallistuvat mielellään erilaisiin hyväntekeväisyystempauksiin. Vuosien saatossa he ovat tehneet muun muassa tehty nuppupeittoja keskosille, nuttuja Etiopian lapsille, villasukkia Vesilahden veteraaneille ja lotille ja osallistuttu Roosa nauha -tempauksiin.

Tilkkutyönäyttelyitä Tilkkulikat on pitänyt muutamia. Tällä kertaa näyttelyyn haluttiin esille muita kuin tilkkutöitä. Esillä on muun muassa kierrätysteemaisia töitä, muodikasta makramea, eri tekniikoin toteutettuja koruja ja lasitöitä.

Poikkeuksellisen vuoden takia Tilkkulikatkaan eivät ole voineet järjestää viikoittaisia tapaamisiaan. Nyt töitä on tehty itsekseen, mutta silti yhdessä. Auttava ystävä on vain viestin tai puhelinsoiton päässä.