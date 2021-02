Pirkanmaan koronatilanne on jatkunut epävakaana. Alueellinen pandemiaohjausryhmä on sen vuoksi päättänyt jatkaa voimassa olevia suosituksia 1.3. asti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekee päätöksen kokoontumisrajoitusten jatkosta tällä viikolla.

Ilmaantuvuus on kuluneiden kahden viikon ajalta 46 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Sairaalahoidon tarve on sairaanhoitopiirin mukaan Pirkanmaalla lisääntynyt. Muuntoviruksia on toistaiseksi todettu Pirkanmaalla viidessä tapauksessa.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla 124 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin 70 prosentin eli 87:n lähde selvittämään.

Perheiden sisältä saatiin tartunnoista kolmasosa eli yhteensä 29 tartuntaa. Työpaikoilta tuli 22 tartuntatapausta kahdeksalta eri työpaikalta. Baareista ilmeni 10 tartuntaa neljästä eri paikasta. Hoiva- tai hoitoyksiköstä saatiin kahdeksan tartuntaa, kuten myös sukulaisen tai ystävän tapaamisista. Lasten ja nuorten harrastuksista, kouluista tai päiväkodeista ei tullut viime viikolla yhtään tartuntaa. Ulkomailta tuli vain yksi tartunta, juhlista kaksi ja loput olivat muita yksittäisiä tilanteita.

Edellisviikkoa enemmän tartuntoja on tullut vanhemmille ikäryhmille.

THL laajensi maanantaina 1. helmikuuta koronarokotusten seurantasivustoa. Rokottamisen valtakunnallinen eteneminen näkyy nyt kartalla.

Rokotukset on monin paikoin jouduttu keskeyttämään saatavuusongelmien vuoksi, toissa viikolla myös Lempäälässä ja Vesilahdessa.

Pirkanmaalla on rokotettu 3,5 prosenttia väestöstä. Jäljellä olevat rokotteet käytetään sairaanhoitopiirin mukaan tällä hetkellä tehosterokotteisiin.

Pandemiaohjausryhmä korostaa, että kun uusia rokotteita saadaan, sairaanhoitopiirin alueella eri kunnissa pyritään tasaiseen etenemiseen väestöryhmittäin. Rokottamisessa noudatetaan kansallista rokotusjärjestystä.

