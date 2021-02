Kesätöitä tarjolla

Hiisi-Golfiin etsitään kesätyöntekijöitä golfkentäntöihin ja asiakaspalveluun klubille

Caddiemaster (golfkentän asiakaspalvelija)

Caddiemasterin työ sisältää monipuolisia asiakaspalvelun tehtäviä Hiisi-Golfin klubitalolla rennossa työympäristössä.

Työsuhteet sijoittuvat sopimuksen mukaan koko golfkauden ajaksi tai lyhyemmäksi ajanjaksoksi. Lyhyemmät pätkät ovat myös mahdollisia joustaen esim. opiskelujen mukaan.

Työtä tehdään kaikkina viikonpäivinä pääsääntöisesti klo 8.30–20.30 välisenä aikana. Viikoittainen työaika on keskimäärin 25–35 tuntia. Pelikauden reuna-aikoina tunteja on vähemmän. Caddiemasterin paikkoja on avoinna (2) kaksi.

Golfkentänhoitaja

Golfkentänhoitaja huolehtii työssään golfkentän pelikunnosta. Työtehtävät sisältävät fyysistä ulkotyötä säästä riippumatta sisältäen mm. ruohonleikkuuta, siimaleikkuuta, bunkkereiden hoitoa, erilaisia kunnostustöitä ja rangepallojen keräystä.

Työsuhteet ovat määräaikaisia ja sijoittuvat huhti/toukokuulta – syys/lokakuulle erikseen sovittavalle ajanjaksolle.

Työtä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin. Viikoittainen työaika on 30-35 tuntia. Paikkoja on avoinna (2) kaksi.

Lisätietoja avoimista tehtävistä löydät www.hiisi-golf.fi

Työnantajan tiedot: Isoperi Oy puh 040-5737 917 / Eeva Isotalo

Kaksi sähköasentajaa

Joko valmistunutta tai viimeistä vuotta opiskelevaa.

Kesätyön kesto 3kk, mahdollisuus myös jatkoon.

Työpäivän pituus 8h/pv.

Yhteystiedot: Sähkölandia Oy Kaipionsivu 4 37530 Lempäälä, www.sahkolandia.fi, Hakemukset: myynti@sahkolandia.fi

Myyjä

Etsimme kesäksi myyjiä asiakasyrityksellemme sekatavarakauppaan Lempäälään.

Työt alkavat maalis-huhtikuun vaihteessa ja kestävät elokuun loppuun. Paikkoja on auki 1 kokoaikaisena ja 1-2 osa-aikaisena. Työaika vaihtelee kaupan aukioloaikojen mukaan arkisin ja viikonloppuisin.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista töistä, kassatyöskentelystä, puutarhaosaamista ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Haethan nettisivujemme kautta www.seasons.fi, kohdasta avoimet työpaikat.

Yhteystiedot:Seasons HR Management, Petro Vaitiniemi puh. 045 8728668, info@seasons.fi

