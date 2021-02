Vastauksena mielipidekirjoitukseen ”Tervetuloa Pirkanmaan jätehuollon asiakkaaksi” (L-VS 3.2.2021) korjaisin muutaman virheellisen tiedon edellä mainitusta mielipidekirjoituksesta.

Kaikkien asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan kiinteistöt mukaan lukien, on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Kiinteistön haltija vastaa itse jäteastian hankkimisesta (ilmainen Pirkanmaan Jätehuollosta) ja huolehtii, että asiakasrekisterissä olevat tiedot (kiinteistön osoite, kiinteistön omistajan yhteystiedot, jäteastian koko jne.) ovat oikein. Jätteiden vähäinen määrä ei ole peruste olla liittymättä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tampereen Alueellinen Jätehuoltolautakunta määrittelee Pirkanmaan 18 kunnan jätemaksut pääpiirteittäin Pirkanmaan Jätehuollon esitysten mukaisesti. Vesilahden kunnalla yksinään ei ole juurikaan vaikutusvaltaa tässä asiassa. Alueellisessa Jätehuoltolautakunnassa on 14 jäsentä, joista yksi on Vesilahden edustaja tällä kaudella. Seuraavalla kaudella luultavasti Vesilahdesta ei ole yhtään jäsentä, koska ympäristökuntien jäseniä kierrätetään kunnittain. Tamperelaisia lautakunnassa istuu seitsemän kappaletta, joten äänienemmistö on Tampereen hallussa päätöksiä tehdessä. Siitä ehkä johtuu, että Tampereen keräysmaksu on hieman pienempi kuin ympäristökunnissa. Tampereen kertatyhjennysmaksu 140 litran astiasta on 3,85 e ja 240 litran astiasta 4,84 e. Vesilahdessa vastaavasti 5,33 e ja 6,14 e. Jos jätteen määrä on vähäinen, niin esimerkiksi 140 litran astian vuosittaiseksi tyhjennyshinnaksi kuuden viikon välein tulee Vesilahden taksoilla noin 48 euroa. Tampereella vastaava luku on noin 35 euroa.

Jos kotitalouden sekajätteen määrä on vähäinen, astia voidaan tyhjentää neljän viikon välein. Tyhjennysväliksi voidaan sopia myös kuusi viikkoa, jos kotitaloudessa on jo käytössä bioastia tai biojätteet kompostoidaan. Yli kuuden viikon tyhjennysväliä voi anoa Alueelliselta Jätehuoltolautakunnalta. Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelu neuvoo sopivimman ja edullisimman ja astian valinnassa.

Ari Perämaa

Tampereen Alueellisen Jätehuoltolautakunnan jäsen