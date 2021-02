Suomen hallitus on esittänyt torstaina 25. tammikuuta uusia rajoituksia koronaepidemian suitsimiseksi. Virusmuunnokset, etenkin Britannian muuntovirus, ovat vaikeuttaneet epidemiatilannetta entisestään. Koronavirustilanne on huonontunut nopeasti osassa maata. Pirkanmaa on koronan kiihtymisvaiheessa.

Hallitus linjasi torstaina, että Suomessa toteutetaan kolmen viikon mittainen sulkutila, joka alkaa 8.3. ja päättyy 28.3.

Käyttöön otetaan yli kuuden hengen kokoontumisrajoitukset ja yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia tulisi välttää. Hallitus linjasi myös, että kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla on syytä ottaa käyttöön etäopetus toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Varhaiskasvatus ja alakoulut pysyvät lähiopetuksessa.

Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään.

Myös ravintoloiden sulkemista esitetään. Eduskunta käsittelee asiaa ensi viikolla.