Heräsikö huoli iäkkäästä naapurista? – Lempäälässä on käytössä ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvo

Moni vanhus sinnittelee kotona, vaikka tarvitsisi tosiasiassa apua. Korona-aikana kotona pärjääminen on korostunut. Tämä on näkynyt myös Lempäälän sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Ikääntyneitä koskevia yhteydenottoja tulee tasaisesti ja paljon, palvelupäällikkö Leila Haakana asiakasohjausyksiköstä toteaa.

Lempäälässä on käytössä ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvo, joka auttaa iäkkäisiin liittyvissä huolenaiheissa tai kysymyksissä. Puheluihin vastataan arkisin 8.30–16.

– Se on hyvä ensitietokanava. Kuntalainen voi soittaa sinne kaikenlaisissa ikääntyneisiin liittyvissä asioissa. Jos lumet ovat vanhuksen kotipihasta pitkiä aikoja auraamatta tai jos on huolissaan naapurista. Sieltä saa myös tietoa, minkälaisia palveluita iäkkäille on tarjolla, Haakana kertoo.

Mikäli asiakkaan tilanne edellyttää tarkempaa arviointia, puhelu ohjataan Ikäneuvosta kunnan asiakasohjauksen työntekijöille. He tekevät palvelutarpeen arvioinnin.

– Siinä kartoitetaan asiakkaan palvelutarve yhdessä asiakkaan, omaisten tai muun lähiverkoston kanssa. Se on edellytys, että palveluita aletaan järjestämään. Muuta kaistaa palveluihin ei ole, Haakana korostaa.

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasohjaus jakaantuu Lempäälässä kolmeen alueeseen: itäiseen ja läntiseen alueeseen sekä Kuljusta alkavaan kolmanteen alueeseen. Tiimeillä on omat puhelinnumeronsa.

Ikäneuvon puhelinnumero on 040 733 3949