Lempäälän Kuljun koulussa on todettu tiistaina 9. maaliskuuta koronavirustartunta yhdessä opetusryhmässä vuosiluokilla esi-6. Altistuneet on jäljitetty ja kontaktoitu, ja karanteeniin on asetettu yhteensä 24 henkilöä.

Karanteeniin määrättyjen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena 11.–19. maaliskuuta. Koulun toiminta jatkuu muuten ennallaan. Turvaväleihin kiinnitetään erityishuomiota. Lisäksi käytetyissä tiloissa tehdään tehosiivous.

Kyseinen ryhmä on toiminut koulupäivän aikana ohjeistusten mukaisesti omana ryhmänään ja henkilökunta on käyttänyt suojaimia.

Lempäälän kunnassa on todettu keväästä 2020 alkaen kaikkiaan 157 koronavirustartuntaa.

Tämän hetken ohjeistuksen mukaisesti kaikilta hengitystieinfektio-oireisilta otetaan koronavirustesti. Ajanvaraukset näytteenottoon seuraavista numeroista:

– Korona-puhelinlinja 041 730 3436 palvelee ma-pe klo 8-15 ja la-su 12-18

– Päivystysnumero 03 565 52 500 palvelee ma-pe klo 8-20, la-su ja arkipyhinä klo 12-20

