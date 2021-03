Likainen, kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaikeuttaa havainnointia autosta erityisesti auringon paistaessa matalalta tai jos on vastaantulevaa liikennettä. Tuulilasin puhdistaminen ja tarvittaessa vaihtaminen uuteen tekee ajamisesta mukavampaa ja turvallisempaa.

Pitkällä ajomatkalla on syytä huolehtia, että kuljettaja pysyy virkeänä. Vireystilaa heikentää huomattavasti, jos kuljettaja joutuu koko ajan ponnistelemaan ja siristelemään silmiään nähdäkseen autosta ulos.

Tuulilasiin kertyy pölyä ja muuta likaa, joka pinttyy harmaaksi kalvoksi. Kalvo häiritsee havainnointia varsinkin vasta-auringossa ja vastaantulevien autojen valoissa. Tästä on haittaa maantieliikenteen lisäksi taajamissa. Suojatielle astuvaa jalankulkijaa on erittäin vaikea nähdä likaisen tuulilasin läpi, jos silmiin paistaa aurinko tai vastaantulevan auton ajovalot. Kuljettajan on ennen matkalle lähtemistä syytä varustautua aurinkolaseilla ja käyttää pari minuuttia aikaa lasipintojen ja erityisesti tuulilasin sisäpinnan huolelliseen puhdistamiseen lasinpuhdistusaineella.

Tuulilasin ulkopinnan puhdistaminen on aivan yhtä tärkeää näkemisen kannalta. Lasin pitäminen puhtaana lisää myös sen käyttöikää, sillä puhdas pinta ei naarmuunnu niin helposti harjattaessa lumesta tai raavittaessa jäästä puhtaaksi. Naarmuista lasia ei saa enää kirkkaaksi puhdistamalla, vaan se pitää vaihtaa uuteen.

Lasin naarmuuntumista voi ehkäistä vaihtamalla pyyhkijänsulat säännöllisesti uusiin ja käyttämällä riittävästi pakkasen kestävää pesunestettä tuulilasia pyyhittäessä. Kiveniskemiltä ja halkeamilta on vaikea sataprosenttisesti välttyä, mutta riittävät turvavälit pienentävät niiden todennäköisyyttä.