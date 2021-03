Nuoret naiset, tamperelainen Wilma Summanen ja Reetamari Pesonen Sääksjärveltä järjestävät huhtikuussa Euroopan nuorten parlamentin eli EYP Finlandin alueellisen istunnon digitaalisesti Lempäälässä. Istunto kokoaa noin sata 15–22-vuotiasta nuorta ympäri Suomea ja Eurooppaa pohtimaan eurooppalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia asioita.

Kokous on avoin kaikille nuorille. Mukaan voi ilmoittautua täyttämällä Suomen Euroopan nuorten parlamentin nettisivuilla sähköisen lomakkeen.

Tapahtumansuojelijat ovat teknologiayritys Vincit Oyj:n konsernijohtaja Mikko Kuitunen, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö ja kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.).

Nuorilta nuorille toimiva Euroopan nuorten parlamentti on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Sen tehtävänä on kouluttaa eurooppalaisista nuorista yhteiskunnallisesti aktiivisia kansalaisia ja tarjota heille kanava kehittää itseään sekä vaikuttaa yhteisiin asioihin. EYP Finlandin pääyhteistyökumppaneita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan parlamentti.

Istunto jäljittelee kansainvälisenä tapahtumana Euroopan parlamentin toimintaa komiteatöineen ja yleiskokouksineen. Nuori pääsee oppimaan yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä laajentamaan kielitaitoaan. Osallistujilla on mahdollisuus ryhmäytymiseen ja osallistua keskusteluun. Istunnoissa pääsee etsimään ratkaisua, niissä voi väitellä ja pitää hauskaa.

Tarkoituksena oli järjestää alueellinen istunto Lempäälässä viikonloppuna 9.–11. huhtikuuta. Pesonen on ollut Euroopan nuorten parlamentin jäsen vuodesta 2016 ja Summanen vuodesta 2018.

– Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi olemme joutuneet siirtämään istunnon verkkoalustalle. Korona näkyy myös istuntomme keskusteluaiheissa, sillä muun muassa sähköisen äänestämisen mahdollisuuden pohtiminen ja vanhusten yksinäisyyden helpottaminen ovat ajankohtaisempia aiheita kuin koskaan aiemmin. Kun aloitimme järjestämään istuntoa hieman yli vuosi sitten, valitsimme teemaksemme ”LEDs replacing light bulbs: new technologies solving old problems”, emme olisi voineet uskoa, että teknologian rooli nousisi näin suureksi osaksi opiskelua, arkea ja harrastuksia, he sanovat.

Kaksikko on aiemmin ollut mukana järjestämässä istuntoja osana järjestelytiimiä. Nyt heillä pääjärjestäjinä on ensi kertaa apunaan oma järjestelytiimi, jolle he delegoivat erilaisia tehtäviä tapahtuman mahdollistamiseksi.

– Korona-aikana nuorten harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistymistä on jouduttu rajoittamaan hyvin paljon, joten meidän mielestämme on mukavaa, että pystymme tapahtuman kautta tuomaan nuoria yhteen ja toivottavasti vähentämään yksinäisyyttä. Jokainen voi osallistua omasta makuuhuoneestaan tai pienestä opiskelija-asunnostaan missä päin Suomea tai Eurooppaa tahansa ja kokea olevansa osa kansainvälistä yhteisöä.

– EYP on tunnettu sen tapahtumissa luoduista vahvoista ystävyyssuhteista, ja koemme, että se on erityisen tärkeä varsinkin nyt näinä aikoina. Kun matkustaminen ei ole itsestäänselvyys, on sosiaalisen median ja internetin rooli ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä korostunut.