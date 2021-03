Yhteinen aika on tärkeää pienten lasten vanhemmille, mutta toisinaan sen järjestäminen voi olla haasteellista. Aina perheillä ei ole tukiverkkoa lähellä tai korona on vienyt avun ulottumattomiin.

MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys on tästä syystä käynnistänyt projektin, jossa perheille tarjotaan ensi kesänä ilmaista hoitoapua.

– Yhdistys tarjoaa lastenhoitoa neljäksi tunniksi perheille, joilla ei ole tukiverkkoa, kuten esimerkiksi isovanhempia paikkakunnalla, kertoo varapuheenjohtaja Nina Kortesmaa Vesilahden MLL:stä.

Hoitoapua tarjotaan 40 vesilahtelaisperheelle, eli yhteensä 160 tuntia.

– Ensisijainen toiveemme on, että apu käytetään vanhempien yhteiseen aikaan, jos taloudessa on kaksi vanhempaa. Useinhan on niin, että toinen vanhemmista saa hengähdyshetken ja toinen jää vahtimaan lapsia kotiin. Vanhempien yhteinen aika on kuitenkin perheen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, Kortesmaa toteaa.

– Parisuhde ei kuitenkaan ole edellytys avun saamiselle. Sinkkuvanhemmatkin ansaitsevat hengähdyshetkensä, hän huomauttaa.

Hengähdyshetki arkeen -nimistä projektia varten MLL:n Vesilahden yhdistys palkkaa henkilöitä, jotka tulevat hoitamaan perheen lapsia sovittuna ajankohtana. Yhdistys etsii parhaillaan lisää lastenhoitajia.

– Jos jollakulla on kiinnostusta keikkaluontoiseen työhön, niin minuun voi ottaa yhteyttä. Edellytämme vähintään 18 vuoden ikää ja lastenhoitokokemusta, Nina Kortesmaa sanoo.

Perheet voivat hakea hoitoapua 12.–22. huhtikuuta välisenä aikana. Hakulomake tulee MLL:n Vesilahden yhdistyksen nettisivuille, mistä löytyvät myös tarkemmat hakuohjeet.

– Osa perheistä valitaan meille tulevien hakemusten myötä, osa valikoituu yhteistyökumppaniemme, kuten neuvolan kautta suoraan, Kortesmaa kertoo.

Hakemuksessa voi vapaamuotoisesti kertoa perheestä ja lapsista. Alkukartoitus auttaa yhdistystä kohdentamaan hoitoapua. Yhdistyksestä otetaan sen jälkeen perheisiin yhteyttä aikataulusta sopimiseksi.

Sen kummempia kriteerejä ei Nina Kortesmaan mukaan perheille tule.

– Emme määrittele esimerkiksi yläikärajaa lapsille, vaan se on perheiden omaa arviointia. He tietävät parhaiten, tarvitseeko lapsi vielä hoitajaa.

– Teemme tätä matalalla kynnyksellä, sillä apu voi jäädä kokonaan hakematta, jos se on monen mutkan tai ponnistelujen takana. Kimmokkeen projektiin saimme, kun kunnan ainoa perhetyöntekijä eläköityi. Yhteistoiminta-alueella tarjottava lapsiperheiden kotipalvelu on muuttunut vaikeasti tavoitettavaksi. Tätä useat perheet ovat harmitelleet, Kortesmaa toteaa.

Nina Kortesmaa toivoo, että perheet uskaltavat lähteä rohkeasti mukaan. Lastenhoito pyritään järjestämään vallitsevien rajoitusten mukaan koronaturvallisesti.

– Kesällä on onneksi mahdollisuus ulkoilla enemmän ja tautitilanne yleensä hieman rauhallisempi, mutta menemme järjestelyissä turvallisuus edellä ja sen mukaan, mitkä ovat sen hetkiset koronamääräykset, hän huomauttaa.

Vesilahtelaiset nuoret ovat mukana mahdollistamassa projektia. Projekti rahoitetaan osin yhtenäiskoulun oppilaiden keräämillä taksvärkkirahoilla.

Nina Kortesmaa kiittää nuoria.

– Nuorten lahjoittamilla rahoilla pyritään tuomaan konkreettista apua vesilahtelaisille. Viestimme nuorille on, että heidän taksvärkkityönsä on ollut tärkeää, hän sanoo.