Lämpövoimala raskas silmille

Viialantien ja kauniin kanavan kulmauksessa parhaalla paikalla töröttävän mustanpuhuvan lämpövoimalan seiniin on kai suunniteltu valotaidetta. Ihanko totta? Huhtikuulta syksyyn asti on niin paljon luonnonvaloa, ettei keinovalosta tässä tapauksessa ole silmälle iloa. Olisi järjetöntä yrittää valoisina päivinä ja iltoina tykittää synkeisiin seiniin kevennystä. Kaupungeissakaan ei niin tehdä. Järkevintä olisi tavalla tai toisella pinnoittaa sopivammaksi.

Tampereen Teiskontiellä oli takavuosina koulun yksi seinä musta. Vuosien juputuksen jälkeen kaupunki maalautti seinän valkoiseksi – eikä kai arkkitehdilta kyselty. Hyvä tuli.

Lempäälän lukion kuvaamataitoiset tarjoutuivat kai ilmaiseksi suunnittelemaan voimalan seiniin maalattavaa muraalia. Ei kelvannut.

Varsin moni on kauhistellut kylän synkintä rakennusta. Eräs hulauslainen kertoi, että muualta tulevat vieraat järkiään ottavat sen puheeksi. Rakennus on tarpeellinen ja kunnallisen osakeyhtiön, mutta maisema on silti kaikkien. Rakennus täyttää tekniset vaatimukset, mutta pelkästään sen ei pitäisi riittää rakennuslupaan. Kyse kun ei ole teollisuusalueesta. ”Kauneus on katsojan silmässä” ei tässä tapauksessa päde.

Antero Korhonen