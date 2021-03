Vesilahdessa tulee olla erilaisia asumismuotoja – Hyvä asia, että kerrostalojen rakentaminen on jo aloitettu

Näin tästäkin alkujaan harvaan asutusta, yhteisöllisestä, polveilevista pelloista ja mutkaisista teistä koostuvasta maalaiskylästä on kehittynyt pikkuhiljaa maalaiskunta ja toivottavasti pysyykin.

Vesilahti on aina vetänyt puoleensa varsinkin perheitä, eikä mikään ihme. Puolen tunnin ajomatkan päästä Tampeereelta, niin olet maalla ja kuitenkin peruspalveluiden äärellä. Varhaiskasvatus, koulut ja terveyspalvelut ja niiden laadukkuus ovat perusta vetovoimaisuudelle. Näihin palveluihin ei saisi kohdistua leikkauksia, vaikka kunnalla olisi taloudellisesti tiukkaa. Esim. ryhmä- ja luokkakoot olisi pidettävä pieninä ja integraatio osittaiseksi, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Edellä mainittujen lisäksi yhtä tärkeitä asioita ovat asumisviihtyvyyteen vaikuttavat asiat kuten luonto, harrastusmahdollisuudet, lähivirkistysalueet ja yhteisöllisyys. Lapsille ja nuorille tarvitaan mielekästä tekemistä. Enemmän yhteisiä tapahtumia ja talkoohenkeä, joihin lapset ja nuoretkin voivat ja haluavat osallistua. Merkittävästi mielenterveyteen positiivisesti vaikuttava yhteisöllisyys on hälyttävästi katoava asia koko yhteiskunnassa.

Nyt suunniteltu Lammasniemen asemakaava näyttää hyvältä. Alkupäähän asuintaloja ja mikä tärkeintä loppuosaan lähivirkistysalue esim. kunnollinen uimaranta, avantopaikka ja venelaituri ovat tarpeen liitettynä laajaan nurmi- ja puistoalueeseen. Tärkeintä olisi saada käyttöön maisemallisesti upea alue. Jos taloudellinen tilanne ei ole antanut myöten tehdä alueelle mitään vuosikymmeneenkään, niin jos tällä tavalla saataisiin kuntalaisille erittäin tarpeellinen, kunnollinen lähivirkistysalue palveluineen, niin asuintaloilla olisi myös rauhoittava vaikutus mahdollisille häiriötekijöille alueella.

Kerrostalojen rakentaminen on jo aloitettu, mikä on hyvä asia. Jokaiselle, joka haluaa pysyä tai muuttaa Vesilahteen, täytyisi löytyä omanlainen, haluttu asumismuoto: omakotitalotontteja, rivitaloja, kerrostaloja ja tietysti näitä metsän keskellä kaukana kaikesta, omassa rauhassa sijaitsevia asuintaloja. Kun ikäihmiset muuttavat kyliltä kirkolle lähemmäs palveluita, on esteettömyys tärkeä asia. Kerrostaloasuminen on helppoa, mutkatonta ja yhteisöllistä asumista, mikä on tärkeää meille kaikille.

Kaikenkokoiset vuokra-asunnot omistusasuntojen lisäksi olisivat todella tarpeen. Nuorille, nuorille pareille, vanhuksille sekä perheille, jotka eivät halua sijoittaa omistusasuntoon. Usein, varsinkin suurissa taajamissa vuokrattavien rivi- ja kerrostalo asumiseen liittyy pelko, että asuntoihin muuttaa syrjäytyneitä tai asukkaita, jotka eivät osaa elää talon sääntöjen mukaan ja toisia huomioiden. Tässä täytyisi vaan olla tiukka seula ketä otetaan vuokralaisiksi.

Tässä muutamia ajatuksiani näin korona-aikaan, joka vaikuttaa elämäämme monin tavoin hyvässä ja pahassa. Mutta visioita ja unelmia pitää olla joita päästään toteuttamaankin kunhan päästään tästä normaalimpaan elämään.

Kaija-Leena Ihme

kunnallisvaaliehdokas (kesk.)