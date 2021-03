Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut tiistaina 30. maaliskuuta, että yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen 6. huhtikuuta alkaen. Sen sijaan kaikenikäisten lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan pidettävän tauolla ainakin 18. huhtikuuta asti.

Yksityisten harrastustiloja esitetään aluehallintoviraston määräyksellä suljettaviksi.

Pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön tartuntatautilain pykälä 58 g. Se sulkisi viranomaisen päätöksellä 5.–18.4. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit, yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.

Sulku ulottuisi myös muun muassa tanssipaikkoihin ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviin tiloihin sekä sisäleikkipuistoihin, sisäleikkipaikkoihin sekä kauppakeskusten yleisiin oleskelutiloihin.

Tartuntatautilain pykälä 58 g esitetään otettavaksi käyttöön siksi, että sairaanhoitopiriin alueella saataisiin vähennettyä ihmisten välisissä kohtaamisissa syntyviä koronatartuntoja ja sairaalahoitoon kohdistuvaa kuormitusta.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 294 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 80 prosenttia eli 234 tartuntaa.

Yhteensä 118 tartuntaa tuli perheen sisältä. Viime viikolla 39 tartuntaa tuli sukulaisen tai ystävän tapaamisesta. Työpaikoista tuli 30 tapausta 16:sta eri työpaikasta. Yksityisistä juhlista saatiin 14 tartuntaa. Päiväkodeista tuli kahdeksan tapausta. Kouluista ja harrastuksista ei tullut tartuntoja. Liikennevälineistä tuli kaksi tartuntaa ja kotimaan matkailusta kolme tapausta. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa. Muista tunnetuista lähteistä saatiin 15 tartuntaa.

Alakouluissa oli viime viikolla paljon altistumisen takia lapsia karanteenissa, mutta yksikään lapsi tai aikuinen ei ole saanut niistä koronatartuntaa. Lasten ja nuorten tartunnat ovat olleet pääosin peräisin omilta vanhemmilta ja kavereilta vapaa-ajalla. Tartuntoja oli viime viikolla eniten nuorilla aikuisilla eli 20–29-vuotiailla.

Muuntovirusten osuus Pirkanmaalla on kasvanut. Koko epidemian aikana Etelä-Afrikan muuntovirusta on todettu 13 ja Iso-Britannian muuntovirusta 91. Pirkanmaalla on todettu yksi Brasilian muuntovirustapaus.