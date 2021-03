Lempäälässä koronarokotteen on 30. maaliskuuta mennessä saanut 3 374 henkilöä. Heistä 2 720 on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen, ja 654 on rokotettu jo toistamiseen.

Vesilahdessa rokote on annettu 834 henkilölle, joista 730 on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 104 henkilöä toisen.

Tiedot perustuvat THL:n rokotusrekisteriin.

Lempäälässä rokotetaan tällä hetkellä 75–80-vuotiaita kuntalaisia. Vesilahdessa rokotusvuorossa ovat nyt yli 70-vuotiaat.

Tämän hetkisen THL:n linjauksen mukaan AstraZenecan rokotteen käytölle yli 65-vuotiailla ei liity riskiä.

THL päätti keskeyttää AstraZenecan koronarokotteen käytön varotoimenpiteenä perjantaina 19. maaliskuuta, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle oli ilmoitettu kaksi harvinaislaatuista aivolaskimotukostapausta.

THL on sittemmin päättänyt, että koronarokotuksia AstraZenecan rokotteella voidaan jatkaa, tosin varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitä ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille.