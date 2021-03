Nyt vihdoin alkaa tapahtua.

Ylikulkusilta Telkäntaipaleen ensimmäinen osa nousi Lempäälän keskustassa paikalleen kaksi vuotta sitten huhtikuussa 2019. Lempäälä saavutti laajaa julkisuutta, kun Pohjoismaiden suurin ajoneuvonosturi siirsi silloin noin 70 tonnin painoisen siltaelementin Helsingin ja Tampereen välisen radan päälle. Sillan toinen osa nousi paikoilleen saman vuoden toukokuussa.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin ja Lempäälä-talon valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että yhä edelleen torsona ilman ramppia rautatien päällä lepäävä Telkäntaipaleen kevyenliikenteensilta on asennettu väärin päin. Tilanne korjaantuu, kun torstaina 1. huhtikuuta aamukahdeksalta alkaa massiivinen sillan kääntöoperaatio, jota on jo pitkään valmisteltu.

Paikalle odotetaan saapuvan, jos mahdollista edelliskertaa vielä enemmän konebongareita, kuvaajia ja yleisöä, sillä manööverin suorittaa tällä kertaa maailman suurin ajoneuvonosturi Cranethatsaysyes SGC-250. Spektaakkelin ei pitäisi kestää kauaa, sillä laite on hyvin tehokas. Sen nostokapasiteetti on peräti 250 000 tonnia.

Lempäälän kuntastrategian kuntalaisten osallistamis- ja yhteisöllisyyden syventämistavoitteen mukaisesti kunta kutsuu kaikki kuntalaiset torstaiaamuna koeponnistamaan uuden kevyenliikenteensillan heti uudelleenasentamisen jälkeen.

– Kaikki joukolla testaamaan Telkäntaipaleen kulun esteettömyyttä. Operaation arvioidaan olevan ohi puoleen päivään mennessä, sanoo kunnan yhteisöpalvelujohtaja Uuno Huhta.

Junaradan ylittävän, Lempäälän kuntakeskuksen länsi- ja itäpuolet yhdistävän ylikulkusillan rakentamien on kärsinyt useista viivästymisistä. Rakentamisen oli määrä alkaa vuoden 2018 elokuun alussa ja noin 3,2 miljoonaa euron hintaisen työn piti valmistua vuoden 2019 kesäkuuhun mennessä.

Silta on suunniteltu polveilevaksi 53 metrin pituiseksi ristikkosillaksi. Suunnitelmissa on ollut, että Telkäntaipaleen kävelysillan länsipuolelle rakennettaisiin kaksi ramppia, joista toinen kaareutuisi Lempäälän vanhan aseman edustalle, ja sen sisäkaaren puolelle tulisi amfiteatteri. Suora ramppi tulisi sillalta kohti Tampereentietä ja kirkkoa. Aseman alueen suunnitelmat kuitenkin katkesivat valituksiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka sittemmin tosin hylkäsi valitukset.

– Valitusruljanssilta olisi tyystin säästytty, jos virhe olisi saatu korjattua ja silta käännettyä oikein päin jo aikaisemmin. Mutta parempi myöhään ja lopussa kiitos seisoo, Huhta iloitsee.