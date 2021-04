Laajamittaisista putkiremonteista pienempiin töihin

Putkien vaihtaminen tulee jossain vaiheessa eteen niin omakotitaloissa kuin taloyhtiöissä. Se kannattaa tehdä ajoissa. Vesivahingon korjaaminen on kallista puuhaa.

Isokouvola Tampere Oy:n toimitusjohtaja Juha Patakangas sanoo, että vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa vesivahingon sattuessa, jos putket ovat kovin vanhat.

– Omakotitalojen putkiremontit ovat aika yksinkertaisia myös asiakkaan näkökulmasta. Kustannuksia pelätään ehkä turhaan. Se on tuurista kiinni, että koska putket hajoavat, jos niitä ei ole tutkittu ja uusittu.

Patakangas toteaakin, että putket kannattaa uusia mieluummin vähän etukäteen kuin liian myöhään.

LVI-alan yritys palvelee niin kuluttajia kuin kiinteistöyhtiöitä ja rakennusalan firmoja. Putkiremontit työllistävät sitä eniten.

Isokouvola on toiminut Tampereella nelisen vuotta. Sillä on 25 vuotta vanha historia Turussa.

– Teemme mielellämme sekä isoja että pieniä töitä. Pääasiassa toimimme Tampereella ja sen ympäristökunnissa, Patakangas kertoo.

LVI-ala on melko kilpailtu.

– Teemme työmme hyvin, ja olemme tehneet sillä itseämme tunnetuksi. Olemme paikalla silloin, kun on luvattu ja sovittu. Kun hoitaa hommansa hyvin ja riittävän tehokkaasti, niin sillä pärjää.

Toimitusjohtaja vertaa konseptia hyvään ruokapaikkaan. Kun tuote on hyvin tehtyä, niin se puhuu puolestaan.

Isokouvola Tampereella on tällä hetkellä kuusi työntekijää. Juha Patakangas kiittelee heitä kaikkia ”superhyviksi ja tunnollisiksi jätkiksi”.

Vanhemmilla tekijöillä on kokemuksen tuomaa tietämystä, ja nuorilla puolestaan nuoruuden intoa ja reippautta. Työntekijät täydentävät toisiaan ja ovat aina valmiina auttamaan työkavereita sekä asiakkaita.

Putkiremonttien lisäksi yritystä työllistävät esimerkiksi lämmitysjärjestelmien huollot.

– Lämmitysjärjestelmien säädöt ja tasapainotukset ovat vahva osaamisalueemme. Vikakartoitukset ja vikojen korjaaminen on mukavaa ja haastavaa työtä, koska viat eivät aina löydy kovin helposti. Siinä hommassa vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja vahvaa järjestelmätuntemusta.

Yritykseltä löytyy erikoisosaamista esimerkiksi lattialämmitys- ja patteriverkostojen vikojen etsimiseen, kaukolämpölaitteiden huoltoon ja korjaamiseen sekä aurinkokeräinjärjestelmien huoltamiseen.

Isokouvola asentaa ekologisia aurinkolämpöjärjestelmiä ja ilmalämpöpumppuja. Myös puu- ja öljykattilaratkaisut sekä kaukolämpöurakat onnistuvat.

Juha Patakankaan mukaan Suomessa on yleisesti melko heikko tietämys aurinkojärjestelmistä. Hänellä on niihin hyvä asiantuntemus.

– Kerron aina asiakkaalle, millaisiin kohteisiin ne sopivat. Periaatteeni on, että jos en laittaisi jotain järjestelmää itselleni, niin en suosittele sitä myöskään asiakkaalle.

Kilpaillulla alalla oikea hinnoittelu on tärkeää.

– Meiltä löytyy itseltä huoltotöihin kaikki laitteet, emme lainaa niitä muualta. Näin saamme tehtyä kaiken heti. Siinä säästyy asiakkaalta aikaa ja rahaa.

Viidellä huoltoautolla kurvaillaan asiakkaiden luokse.

– Meille mikään työ ei ole liian pieni, vaan otamme kaikki työt ilolla vastaan, Patakangas korostaa.