Mitä vaaditaan hyvältä kiinteistönvälittäjältä? Huippukiinteistönvälittäjä ja huippumyyjä on henkilö, joka saa asiakkaan tuntemaan, että hänen kotinsa myynti on välittäjälle, juuri sillä hetkellä, maailman tärkein asia. Asiakkaan pitää tuntea, että häntä kuunnellaan ja palvellaan. Vanha sanonta ”kaksi korvaa ja yksi suu” on erittäin tärkeää muistaa, kun myydään asiakkaan rakkainta asiaa, kotia. Kun vielä on tarkoitus saada kaupat nopeasti aikaiseksi, työ ei ole välttämättä aina yksinkertaista, eikä siihen joka likka pysty, toteaa kiinteistönvälittäjä Anu Markkula, joka palkittiin yhtenä vuoden 2020 parhaista kiinteistönvälittäjistä valtakunnallisessa Sp-Koti-ketjussa.

Markkula toimii kiinteistönvälittäjänä (LKV) Tampereen Hallituskadun Sp-Kodin palveluksessa. Hän asuu perheensä kanssa Vesilahdessa ja toimii välittäjänä Pirkanmaalla. Pääasiassa Lempäälässä, Vesilahdessa, Tampereella ja Pirkkalassa.

Anua kehutaan asiakaspalautteissa muun muassa ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi.

”Tunsin saavani henkilökohtaista, kannustavaa ja asiantuntevaa palvelua. Tavoitettavuus huippua!” Tämä on yksi Anu Markkulan saamista palautteista.

Anun kaikki asiakaspalautteet löytyvät netistä osoitteesta www.saastopankki.fi/fi-fi/sp-koti/toimipisteet/tampere-hallituskatu/anu-markkula

Anu omaa erittäin hyvät neuvottelutaidot ja on siksi todella taitava tekemään kauppaa. Hänen tiensä kiinteistönvälittäjäksi on pitkä ja monivaiheinen tarina. Anu työskenteli aikaisemmin maalausalan yrittäjänä ja omaa maalarimestarin arvonimen. Iän ja kehon jaksamisen tuomat haasteet aikaisemmassa työssä saivat hänet vaihtamaan alaa seitsemän vuotta sitten.

Aikaisemmasta työstä ja koulutuksesta on ollut kiinteistönvälittäjän työssä iso etu ja apu.

– Olen työskennellyt yrittäjänä aikaisemmin, se on auttanut, toteaa Markkula.

Ei alku kiinteistönvälittäjänä ollut kuitenkaan helppo. Työtä tehdään provisiopalkalla, ja jokaisen kuukauden alussa aloitetaan alusta, nollasta. Työ tekijäänsä opettaa, ja hänestä on kokemusvuosien myötä kehittynyt menestyvä kiinteistönvälitysalan huippuammattilainen ja huippumyyjä.

– Vaikka ei tässä työssä ole koskaan valmis, aina oppii uutta, hän toteaa vaatimattomasti.

Anu kertoo, että kiinteistönvälittäjä on tavallaan aina töissä. Asiakkaalle pyritään vastaamaan viipymättä, kun tämä ottaa yhteyttä.

Koronasta huolimatta asuntokauppa käy hyvin. Myytäviä asuntoja voisi olla enemmänkin, sillä ostajat ovat nyt liikkeellä, hän lisää.

– Huolehdimme, että esittelyt ovat mahdollisimman turvallisia. Yleisesittelyitä emme ole kodeissa järjestäneet yli vuoteen. Käytämme yksityisesittelyissä maskia, ja meillä on käsidesiä myös asiakkaille. Huolehdimme turvaväleistä ja varmistamme, että esittelyyn tulevat asiakkaat ovat terveitä, joten turvallisuudesta ei tarvitse huolehtia, Anu korostaa.

Kaupaksi menee monenlaisia asuntoja. Kesä lähestyy ja mökkikauppa vilkastuu. Kevään ensimmäiset mökit on jo myyty.

– Jos sinulla on mökki tarpeettomana, soita minulle, kehottaa Markkula.

Mökki kannattaa laittaa myyntiin nyt, mahdollisimman nopeasti, koska valtaosa mökeistä myydään ennen juhannusta. Edellisen vuoden tapaan mökkikauppa käy hyvin, eikä mökki käyttämättömänä ja hoitamattomana säily hyvänä kovin pitkään, hän sanoo.

Vesilahden ensimmäisten kerrostalojen ennakkomarkkinointi on juuri alkamassa, kertoo Anu.

–Tarjolla on pääasiassa kaksioita ja kolmioita sekä lisäksi yksi liiketila jokaisessa talossa. Talot ovat herättäneet kiinnostusta, ja ensimmäiset varauksetkin on jo tehty. Kiinnostus projektia kohtaan on ollut todella runsasta ja keskustelu vilkasta.

– Uskon, että ensimmäinen talo varataan täyteen nopeasti ja sen rakentaminen päästään aloittamaan jo kesällä, kertoo Markkula.

– Kerron mielelläni asunnoista enemmän, hän lisää.

– Olen tehnyt tänä vuonna jo monta talokauppaa ostotoimeksiannoilla. Ne ovat yleistyneet Suomessa jopa 60 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Ostotoimeksiantoa tehdessään asiakas kertoo, millaista kotia hän on etsimässä, ja välittäjä etsii mahdollisimman hyvin asiakkaan toivomuksiin sopivan asunnon tai talon, kertoo Anu. Ostotoimeksianto on nykyaikainen, helppo ja riskitön tapa löytää perheelle tai itselle uusi koti. Silloin pääsee ensimmäisten joukossa tutustumaan kotiin, joka on vasta tulossa julkiseen myyntiin. Ostotoimeksianto on asiakkaalle ilmainen palvelu, jos sopivaa kotia ei löydy.

–Väitän, että ostotoimeksianto on parasta palvelua, mitä kiinteistönvälitysala pystyy tänä päivänä tarjoamaan, toteaa Anu.

Kiinteistönvälittäjän työnkuva on muuttunut Anu Markkulan seitsemänvuotisen uran aikana merkittävästi. Kiinteistönvälitysjärjestelmät, ammattivalokuvaus, stailaus, sosiaalinen media ja erilaiset kiinteistönvälitysportaalit sekä sähköinen kaupankäynti ovat tulleet mukaan entistä vahvemmin.

Kiinteistönvälittäjän työ vaatii sinnikkyyttä, ahkeruutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja mutta on Anun mukaan hyvin mielenkiintoista. Pitää olla halua ja kykyä oppia jatkuvasti uusia asioita. Ja näitä ominaisuuksia tällä kiinteistönvälittäjällä riittää. Hän asuu puolisonsa ja kahden tyttärensä kanssa idyllisissä maisemissa Vesilahdessa. Työ vie paljon Anu Markkulan aikaa. Hän yrittää kuitenkin ehtiä kuntoilla ja huolehtia kotiympäristöstä sekä tavata ystäviään. Ennen koronaa avantouinti oli hyvä henkireikä, mutta nyt siitäkin ollaan harmillisesti tauolla.