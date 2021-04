”Nyt tehdään ihanasta Lempäälästä vieläkin parempi!”

Tuula Toikkaa voi kutsua pulppuavaksi persoonaksi. Hän kuvailee itseään iloiseksi ja lämminhenkiseksi maatilan emännäksi.

Hän on ehdolla kuntavaaleissa nyt ensimmäistä kertaa.

Toikka on toki paljon muutakin kuin maatilan emäntä. Hän kasvattaa berninpaimenkoiria Maroussia-nimisessä kennelissä.

– Olen huomannut, että koirien kanssa puuhaillessaan ihminen on aidoimmillaan. Rooleja ei tarvitse ylläpitää eikä muureja rakentaa. Koirat ja heidän omistajansa ovat tulleet minulle tutuiksi ja tärkeiksi.

Kun ikää on 73 vuotta, on elämänkokemusta ehtinyt kertyä.

Toikka on toiminut elämänsä aikana useissa työtehtävissä. Ensimmäiseltä ammatiltaan hän on kieltenopettaja. Hän opiskeli Tampereen yliopistossa saksaa, englantia ja ruotsia.

– Minulla on ihania muistoja Lempäälän peruskoulusta ja lukiosta. Onkin mukava seurata muun muassa uuden Kanavan yläkoulun valmistumista kanavan varteen. Työni opettajana oli mukavaa, ja minulla on paljon muistoja koulumaailmasta. Eniten kaipaan oppilaita, jotka olivat minulle tärkeitä ja jopa rakkaita.

Eläkkeelle Tuula Toikka jäi Finnairilta palveltuaan siellä yli 40 vuoden ajan. Hän toimi matkustamopalvelun esimiehenä eli purserina sekä lentoemäntä- ja stuerttikurssien johtajana.

– Lentäminen meni veriin, Toikka naurahtaa.

Työmatkat Lempäälästä Vantaalle ovat jääneet hänelle hyvin mieleen. Matkat taittuivat pääosin öiseen aikaan ja sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Traktorin kyyti päätien varteen oli joskus talvisin tarpeen, jotta työpaikalle ehtisi ajoissa.

– Lentokone ei odota eikä moottoritietä ollut. Suuri haaveeni moottoritiestä toteutui kuitenkin aikanaan. Lempäälän kehitys sai vauhtia.

Työssä Finnairilla maatilan töihin tottunut Toikka tutustui tietenkin maailman eri kulttuureihin ja ihmisiin.

– Jokainen kohtaamiseni ihmisten kanssa oli aito ja rehellinen. Kollegani ja tuttavani ovat vierailleet kotonani ja ihastuneet luonnon rauhaan ja väljyyteen. Vierailullaan he ovat tuoneet väriä Lempäälään. ”Lemppala on maailman paras paikka” on moni kansainvälinen ystäväni todennut. Ja se kyllä pitää paikkansa!

Jokainen työ on antanut Toikalle monipuolisen kuvan työelämän kirjosta ja haasteista.

– Minulle jokainen lempääläläinen on tärkeä. Jokaista asukasta pitäisi kuunnella herkällä korvalla. Miten tämä onnistuisi kunnalta paremmin?

Seuratessaan läheltä vanhusten hoivaa kuntavaaliehdokas on entistä vakuuttuneempi, että hoitajat Lempäälässä ovat timantinkovia ammattilaisia. Heidän hyvinvointinsa takaa myös parempaa huolenpitoa vanhuksille.

– Näiden ahkerien ja tunnollisten hoitoalan ammattilaisten työhyvinvointiin haluaisin paneutua, jotta saisimme pitää heidät kuntamme palveluksessa nyt ja tulevaisuudessa.

– Lapsille ja nuorille toivoisin sellaista toimintaa, jossa heidän omatoimisuutensa ja luovuutensa pääsisi kehittymään. Tämä tekisi varmasti hyvää heidän itsetunnolleen. Heistä kasvaisi kunnollisia vastuunkantajia, jotka rakentaisivat parempaa maailmaa.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen tekeminen on Tuula Toikalla veren perintö.

– Esiäitini Matilda Näppilä oli ahkera ja tunnollinen nainen. Hän hoiti maatilaa ja harjoitti kauppatoimintaa laajoillekin alueille. Sodan aikana hän piti maatilallaan hevossairaalaa kivinavetassa, jonka vihkiäistilaisuuden järjestin pari vuotta sitten. Hänen jälkipolvensa ovat perineet Matildan yritteliäisyyden ja ahkeruuden. He ovat olleet aikansa selviytyjiä. Näiden naisten tarinat ja teot ovat innostaneet ja rohkaisseet minut mukaan kuntavaaliehdokkaaksi.

Maatilalla kasvaminen ja eläminen on opettanut yrittämisen mallin. Maailmalla reissatessa näistä ominaisuuksista on ollut hyötyä, ja tämän hyödyn Toikka haluaisi jakaa myös muille.

– Oma toiveeni on, että kunta olisi helpommin lähestyttävä ja tasa-arvoinen kaikille kuntalaisille. Toivon entistä avoimempaa keskustelua ja tiedottamista. Kunnan tulisi nähdä kuntalaiset asiakkaina eikä vain veronmaksajina.

Maailmalla vietetty aika on tärkeää sikälikin, että Toikka pystyy katsomaan kriittisesti Lempäälää. Välillä pitää mennä kauas, jotta näkee paremmin lähelle.

Lempäälässäkin on parannettavaa.

– Vaaliteemani on niin sanottu 3 Y. Se tarkoittaa yksilön hyvinvointia, yhteistyötä ja yrittäjämäisyyttä. Yksilön hyvinvoinnilla tarkoitan tasa-arvoisuutta kuntalaisten kesken. Toivoisin, että kunnan resurssit jaettaisiin tasapuolisesti kaikille ihmisille.

Kierrellessään Lempäälää, seuratessaan yleistä keskustelua ja keskustellessaan ihmisten kanssa Tuula Toikka on bongannut muutamia ideoita kunnan viihtyvyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Hääkiven alueen suunnittelu on nyt käynnissä. Sinne pitäisi ehdottomasti saada kevyenliikenteen väylä siten, että Lempäälän keskusta-alueelta olisi hyvä ja turvallinen kulku alueelle. Lempäälän uutta keskusta-aluetta kutsutaan puutarhakaupunginosaksi. Koska alue näyttää tiiviiltä eikä mielestäni näytä puutarhakaupunginosalta tulisi sen lähialueen lähiliikuntapaikkoja tehostaa entisestään. Kävely- ja pyörätie rannan tuntumaan palvelisi asukkaita ja alueen yrittäjiä.

Penkkejä pitäisi Toikan mukaan saada lisää kävely- ja pyöräteiden tuntumaan. Koirankakkaroskiksien runsas lisääminen toisi viihtyvyyttä ja hygieniaa katujen varsille. Paljon puhuttu liikuntapuisto Valkeakoskentien varteen tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Koirapuisto Lempäälän pohjoisosaan eli Kuljuun ja Sääksjärvelle tulisi myös ottaa työn alle.

Kaavoitukseen liittyvissä toiminnoissa olisi myös tehostamisen varaa.

Kuntavaaliehdokas Tuula Toikka sanoo, että ahkeruus on hänen ilonsa. Nyt eläkkeellä ehtii hyvin paneutua Lempäälän asioihin.