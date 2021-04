Poliisille tuli 9. huhtikuuta noin kello 23.45 Hätäkeskuksen kautta tieto, että Lempäälässä ajoneuvo on ajanut penkkaan ja ajoneuvon ulkopuolella on päihtyneeltä vaikuttaneita henkilöitä. Hetken päästä Hätäkeskus ilmoitti poliisille, että ajoneuvo on lähtenyt paikalta Hauralan suuntaan.

Poliisipartion saapuessa alueelle vastaan oli ajanut tuntomerkkeihin sopiva ajoneuvo, joka seilasi tiellä. Poliisipartio pysäytti ajoneuvon, jonka kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta.

Rekisteritietojen mukaan ajoneuvossa oli kaksi istumapaikkaa. Henkilöauton kyydissä oli kuljettajan lisäksi kolme henkilöä. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Kuljettajalla oli voimassa oleva etsintäkuulutus ja hänet toimitettiin Tampereen poliisiasemalle. Kyydissä olevaa matkustajaa epäillään syyllistyneen kulkuneuvon luovuttamiseen juopuneelle.