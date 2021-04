Ravintolat voivat maanantaina avata ovensa koko maassa, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) perjantaina 16. huhtikuuta. Pahimmilla epidemia-alueilla ravintoloiden aukioloa rajoitetaan edelleen tiukasti.

Tiukat aukiolo- ja anniskelurajoitukset ovat voimassa Pirkanmaalla sekä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Näillä alueilla anniskeluravintolat saavat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilun täytyy loppua kaikissa ravintoloissa kello 17.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on käytössä kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.