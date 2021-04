Vanhaa heinäpeltoa paloi sunnuntaina 18. huhtikuuta Lempäälässä noin hehtaarin alalta. Pelastuslaitos sai ilmoituksen Nurkkilantiellä syttyneestä maastopalosta kello 10.50.

Palo oli lähtenyt roskien poltosta. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin rakennuksiin, eikä palosta aiheutunut henkilö- tai materiaalivahinkoja.

Maastopalot työllistivät Pirkanmaan pelastuslaitosta viikonloppuna, kun lauantaina Hämeenkyrössä, Nokialla ja Urjalassa kulotukset karkasivat maastoon.

Vesilahden Vakkalassa paloi maastoa torstaina, kun tuli levisi heinikkoon puurisukasan poltosta.

Pelastuslaitos muistuttaakin, että nopeasti talven jäljiltä kuivunut maasto on nyt erityisen herkästi syttyvää.

– Vaikka avotulen tekemisestä ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle, jos kyseessä ei ole metsänhoidollinen kulotus tai jokin muu iso nurmialueen kulotus, niin vastuu on aina sytyttäjällä. Avotulen tekeminen keväällä on aina riski, sillä maasto on kuivimmillaan. Usein harmittomaksi mielletty risujen ja oksien poltto saattaa ryöstäytyä suureksi maasto- tai metsäpaloksi, pelastuslaitos huomauttaa.

