Kesälomalla on kiva ottaa rennosti, mutta välillä tekee mieli vauhdikkaampaa tekemistä. Varsinkin perheen nuorimmat kaipaavat usein aktiviteettejä, eikä pelkää auringossa loikoilua.

Hiljattain jättisuosioon paukahtaneet airtrackit (linkki: https://preeco.fi/680-airtrack ) ovat yksi tämän hetken halutuimmista tuotteista niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin temppuilijoille.

Mikä ihmeen airtrack?

Airtrack, eli ilmavolttirata, on ilmalla täytettävä patja, joka on suunniteltu jäljittelemään voimistelussa käytettävää permantoa. Airtrack onkin erinomainen kotiharjoitusväline voimistelijoille, mutta se on saanut suurta suosiota myös muiden lajien keskuudessa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi parkourin ja trikkailun (linkki: https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/trikkaus/ ) harjoitteluun.

Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse olla volttihirmu nauttiakseen ilmavolttiradasta, vaan se soveltuu eriomaisesti lasten ja nuorten temmellyspaikaksi, jolla on kiva tehdä vaikka kärrynpyöriä ja kuperkeikkoja turvallisesti. Koska airtrack on ilmatäytteinen patja, sitä voidaan käyttää myös uimapatjana rannalla tai jumppa-alustana. Vain mielikuvitus on rajana.

Airtrackin kovuutta on helppo säätää muuttamalla ilman määrää patjassa. Näin siitä saadaan sopivan kimmoisa erilaisiin harrastuksiin. Nopeasti täyttyvä volttirata on todella helppo ottaa mukaan myös mökille, eikä se vie paljoa tilaa matkatavaroiden joukossa.

Ilmavolttiratoja on saatavilla useissa eri ko’oissa. 3 – 5 metriset airtrackit ovat suosituimpia, sillä ne mahtuu helposti pienempäänkin asuntoon, mutta volttiratoja on saatavilla jopa 8 metrin pituisina.

Airtrack on edullisempi ja ketterämpi vaihtoehto trampoliineille, ja se on tuote josta koko perhe voi nauttia. Ilmavolttiradat saa kätevästi kotiin kannettuna Preeco.fi verkkokaupan (linkki: https://preeco.fi ) kautta.

Airtrack sopii hyvin myös kotisalille

Kestävää ja tukevaa airtrackia voidaan helposti käyttää alustana myös kotisalilla. Säädettävän joustavuuden ansiosta se sopii monipuolisesti esimerkiksi joogaamiseen, venyttelyyn sekä coretreeneihin.

Todella monesta kotitaloudesta löytyy nykyään kahvakuula, jota voi kokeilla yhdessä airtrackin kanssa. Jos kahvakuulat (linkki: https://gorillasports.fi/kahvakuulat ) on vielä jääneet hankkimatta, saat tilattua ne helposti Gorilla Sportsin verkkokaupasta (linkki: https://gorillasports.fi/ ).

Kahvakuulan ja airtrackin kanssa voidaan mukavasti ja turvallisesti suorittaa todella monipuolisesti erilaisia treeniliikkeitä. Kahvakuulat toimivat esimerkiksi hyvänä lisäpainona vatsalihasliikkeissä, ja airtrackin päällä saat mukavan pehmoisan, mutta tukevan alustan vatsalihastreeniin.

Airtrackin pinta on myös pitävä, joten jalka ei lipsahda missään kahvakuulalla tehtävissä harjoitteissa. Se säästää myös lattiaa kahvakuulan kopsahduksilta, mutta painavaa painoa ei kuitenkaan kannata vapaasti pudottaa airtrackin päälle.