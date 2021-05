”Lakikoti Oy syntyi kokemuksistani yrittäjänä. Kiinteistönvälittäjänä huomasin, että moni myy nykyisin kotinsa itse. Vastuu kiinteistön kunnosta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudesta jää silloin usein puutteelliseksi. Lakikoti auttaa asuntokauppariitojen ratkomisessa.

Vaikeudet johtavat usein avioeroon ja joskus jopa kuolemaan. Olemme hoitaneet osituksia, perunkirjoituksia sekä pesänjakoja usean vuoden ajan. Perukirjoja ja pesänjakoja on kertynyt noin parisataa kappaletta.

Olen toiminut myös tilitoimistoyrittäjänä. Suorittaessani yliopistossa vero-, yritys, perhe-, hallinto- ja työoikeuden kursseja totesin, että pystyn auttamaan yrittäjiäkin verotuksen ja verotarkastusten vastineiden kanssa. Opiskelen vielä lisää juridiikkaa. Tutkinto häämöttää tulevaisuudessa.

Julkisissa hankinnoissa on moni saanut kylmää kyytiä. Markkinaoikeudessa ja maaoikeudessa (nykyään käräjäoikeus) olemme edustaneet yrittäjiä, yksityisiä henkilöitä ja useita tiekuntia hyvällä menestyksellä. Markkinaoikeudessa olemme voittaneet useita tapauksia ja saaneet asiakkaillemme oikaisuja hankintapäätöksissä. Useassa kunnassa olemme valittaneet mm. suunnittelutarveratkaisuista.”

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Milloin perheessä voi tarvita neuvontaa?

– Perheissä voidaan tarvita neuvontaa esimerkiksi, kun perhe on hajoamassa avioeron vuoksi tai kuolintapauksen yhteydessä. Autamme myös, jos perhe on tullut huijatuksi esimerkiksi asuntokaupoilla.

Olemme ostamassa ok-taloa. Mitä meidän pitää huomioida kauppaa tehdessä?

– Ostajalla on laissa määrätty ennakkotarkastusvelvollisuus ja ostajan on tutustuttava huolellisesti kiinteistöön ja kaavoitukseen ennen ostopäätöstä. Ostajan ja myyjän on oltava selvillä minkälaista talokauppaa ovat tekemässä. Myös kauppakirja on laadittava huolellisesti ja siihen on syytä kirjata kaikki kiinteistön kuntoon liittyvät seikat.

Avioero tuli. Miksi kannattaa käyttää ulkopuolista neuvontaa?

– Asioiden sovittelu on mutkattomampaa, kun neuvottelu ja sovittelu käydään ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisella ei ole niin vahvaa tunnesidettä ositettaviin seikkoihin kuin puolisoilla.

Olemme avopari. Voinko jäädä asumaan yhteiseen kotiimme, jos puolisoni kuolee?

– Avoliitossa ei ole avioliiton suomaa tasinko-oikeutta varakkaammalta puolisolta eikä avoleski saa leskeneläkettä. Hän ei voi jäädä yhteiseen kotiin asumaan, ellei omista sitä. Avopuolisot voivat säädellä omaisuuttansa ja jäämistöänsä testamentin avulla.

Toimin päätoimisesti maanviljelijänä ja puolisoni on yrittäjänä muualla. Tarvitsemme apua veroilmoituksen kanssa.

– Pelkästään veroilmoituksia emme laadi. Ne kannattaa teettää esim. tilitoimistoissa. Autamme maatalouksia mm. sukupolvenvaihdoksissa ja laadimme laskelmat onko esimerkiksi lahjanluonteinen kauppa edullisin vaihtoehto. Huomioimme laskelmissa myös erilaiset huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa.

LAKIKOTI OY

satu.lakikoti@gmail.com / Puhelin 02900 21540 / Satu Lohjelm

www.lakikoti.fi / Palvelemme ajanvarauksella.

Toimisto on avoinna arkisin ma–to 9:00 – 15:00, perjantaisin suljettu.

Satulandia Oy Tieisännöintipalvelut

satulandia@gmail.com | Puhelin 02900 21540