Haarapääsky toi kesäviestin Lempäälään – Ahtialanjärvellä yli 2 000:n naurulokin konsertti

Kylmä pohjoisvirtaus on hidastanut hyönteissyöjien muuttoa ja monen lajin osalta ollaan aikataulusta jo myöhässä. Ensimmäiset haarapääskyt lentelivät Ahtialanjärvellä vappuaattona tuoden varman lupauksen kesästä. Kun säät lämpenevät, odotusvuorossa ovat lähipäivinä pajulintu, kirjosieppo, räystäspääsky, leppälintu, keltavästäräkki…

Lintujen pesinnät ovat kylmästä säästä huolimatta silti aikataulussa. Varhaisimmilla pesijöillä merikotkilla, korpeilla ja viirupöllöillä on jo Lempäälässä ja Vesilahdessa poikasia toukokuun alussa. Vappuaaton lintukartoituksilla riitti nähtävää ja laskettavaa.

Laulujoutsenet hautoivat jo pesillään Vesilahdessa Kuralanlahdella, Onkemäenjärvellä, Hirvijärvellä, Korpiniemessä, Kivilahtijärvellä, Saarikunnassa. Vähäjärvellä joutsenella oli ensi kertaa kaksi pesintää. Kannan kasvaessa joutsenet joutuvat tinkimään reviirirajoistaan.

Nuoria pesimättömiä laulujoutsenia laidunsi Lempäälän Sullanmaan pelloilla 12 ja Säijässä 61 valkolintua. Sukukypsyyden joutsen saavuttaa 4–5-vuotiaana,

Sullanmaalla pysähdelleet yli 2000 harmaahanhea olivat jo vapunaattona jatkaneet pitkää matkaansa kohti Luoteis-Venäjää ja Siperian tundraa. Silti Vesilahden Sakoisilla laidunsi vielä komea 700 tundrahanhen ja metsähanhen parvi, joukossaan 17 valkoposkihanhea.

Tuulihaukkojen pönttöprojekti on menestys, mikä näkyi vappuaattonakin Vesilahdessa selvänä. Tuulentallaajat päivystivät pesäpöntöillä ja osa oli jo aloittanut muninnan Tarimaassa, Kesolassa, Krääkkiössä, Latomaalla, Onkemäessä, Korpiniemessä, Mukalankulmalla ja Toivolassa. Keijo Ruuskaselle on poikasrengastuksia runsaasti luvassa kesäkuussa.

Viime kesänä Vesilahdessa rengastettiin 149 tuulihaukkaa ja Lempäälässä 69.

Vappuaattona ei Lempäälän Ahtialanjärvellä ja Lokkisaaressa ollut hiljaista, siitä pitivät yli 2 000 naurulokkia, kosteikkojen avainlajia huolen. Ahtialanjärven pesimälintujen paljous tuntuu lähes käsittämättömältä Pirkanmaalla: punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja, silkkuikkuja, sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, lapasorsia, harmaasorsia, uiveloita, kanadanhanhia, kalatiiroja, kaulushaikara, kurki, ruskosuohaukka…

Kaikki seurausta lokkisaarelaisten rakentamasta pesimäkarien ja pesimälaatikoiden verkostosta ja 20 vuoden urakasta monimuotoisen ja vaateliaan kosteikkolajiston suojelemiseksi kunnostuksen ja hoidon keinoin. Vuonna 2020 sinisorsilla tavattiin 65 pesintää, äärimmäisen uhanalaisilla punasotkilla 15 pesää, erittäin uhanalaisilla tukkasotkilla 16 pesää ja tekokareilla 200 kalatiiraparia. Ahtialanjärvi on uhanalaisten vesilintujen todellinen turvapaikka Pirkanmaalla.

Vesilahdella maineikasta Vähäjärven lintujärveä ei voi ohittaa kevätkartoituksissa. Varsinkin kun järven linnustoa on hyvä havainnoida ympäristöpalkinnon saaneesta lintutornista.

Vappuaattona molemmat joutsenparit hautoivat jo kaislikoissa. Järveltä laskimme 118 haapanaa, 10 tukkasotkaa, punasotkakoiraan, lapasorsaparin, 16 silkkiuikkua, 10 isokoskeloa, 5 telkkää ja 2 nokikanaa.

Vähäjärvi on kooltaan 45 ha ja kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Tatu Itkosen suorittamassa vesilintulaskennassa (2010) havaittiin pesivinä uhanalaiset puna- ja tukkasotka sekä lintudirektiivilajeista ruskosuohaukka, laulujoutsen, kurki ja kalatiira. Vesilinnuston kannalta ongelmana on järven rehevöityminen ja umpeenkasvu.

Mantereenjärvellä kalasteli vappuaattona komea isokoskeloparvi, 154 yksilöä. Mantereenjärvi, kooltaan 100 ha, on linnuille tärkeä muutonaikainen levähdysalue ja merkittävä pesimäalue, jossa on tavattu kaksi paria pesiviä ruskosuohaukkoja ja kaulushaikaroita.

Krääkkiön Järvisuon pelloilla yllätti vielä 39 kurjen joukko, joista ainakin osa on ns. luppokurkia. Pesivät kurkiparit ovat hautoneet jo viikkoja. Kurkikanta on ollut viime vuosikymmeninä voimakkaassa kasvussa ja nykyään kurki on jokaisen lintujärven tyyppilaji pesien kaislikoissa usein laulujoutsenen ja kaulushaikaran naapurina.