Vesilahden keskusvaalilautakunnan vielä vahvistamattoman ehdokaslistaluonnoksen mukaan Vesilahdessa on kevään kuntavaaleissa yhteensä 52 ehdokasta, joista 25 miestä ja 27 naista. Heidät on asettanut samat kuusi puoluetta: Kokoomus (nyt 7 paikkaa), Keskusta (7), Sosiaalidemokraatit (2), Kristilliset (2), Vihreät (2) ja Perussuomalaiset (1), jotka nytkin ovat edustettuina Vesilahden kunnanvaltuustossa.

Eniten ehdokkaita ovat asettaneet Kokoomus 16 ja Keskusta 14. Perussuomalaisilla on yhdeksän, Vihreillä viisi ja SDP:llä ja KD:lla molemmilla neljä ehdokasta. Enimmillään kukin puolue Vesilahdessa olisi voinut ehdokashakemusten jättöpäivään 4. toukokuuta mennessä asettaa listoilleen 31 ehdokasta, sillä puolueet voivat asettaa kunnassa listoilleen valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita.

Vesilahden nykyisessä 21-jäsenisessä kunnanvaltuustossa on kahdeksan naista ja 13 miestä. Keskustan, Vihreiden ja Kristillisten ehdokaslistoilla on selvä naisenemmistö. SDP:n listalla molempia on yhtä paljon. Perussuomalaisten ehdokaslistalla on selvä ja Kokoomuksen listalla niukkamies enemmistö.

Nykyisistä valtuutetuista ehdokkaina Kokoomuksen listalla ovat Tapani Pietilä, Kristiina Pispala, Valto Sorva ja Harri Tapanainen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Lumia ei asettunut ehdolle eivätkä Ilona Leppänen ja Velipekka Saarinen.

Keskustan nykyvaltuutetuista Ari Arvela, Harri Penttilä ja Miia Rajala ovat ehdokkaina. Viime kerralla läpi päässeistä Virpi Alakoski, Jukka Harjula, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä ja Antti Uusi-Rasi eivät ole ehdolla.

Demareista valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Marko Lounasranta on ehdokkaana, Lauri Nieminen ei.

Kristillisdemokraattien valtuutetuista Aura Elliott on ehdokkaana. Matti Kuusjärvi ei asettunut ehdokkaaksi.

Molemmat Vihreiden valtuutetut ovat ehdokkaina: valtuuston toinen varapuheenjohtaja Laura Kekäläinen ja Susanna Suoniemi.

Ari Perämaa on vanhana valtuutettuna ehdolla Perussuomalaisissa.

Vesilahden keskusvaalilautakunta tutkii jätetyt ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun perjantaina 14. toukokuuta.

Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta on yhdistelmässä järjestysnumero, nimi sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä mm. äänestyskopeissa.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.

Vesilahden kuntavaalien ehdokaslistaluonnos:

Kansallinen Kokoomus: Ala-Orvola, Mikko agrologi (AMK), maaseutuyrittäjä, Eronen, Heikki eläkeläinen, Graichen, Anu luokanopettaja, valokuvaaja, Halme, Johanna maanmittausinsinööri, Kesola, Anneli rehtori, luokanopettaja, Luopajärvi, Jani isännöitsijä, Luukkaala, Liisa maatilatarkastaja, maaseutuyrittäjä, Pakarainen, Tomi lääkäri, Pietilä, Tapani eläkeläinen, rehtori evp., Pispala, Kristiina markkinointipäällikkö, Selin, Emma ympäristöinsinööri, Seppälä, Sakari KTM, Sorva, Valto laboratorioinsinööri, Tapanainen, Harri maaseutuyrittäjä, Viljanen, Jarkko kouluttaja, yrittäjä ja Ylimäki, Seija eläkeläinen.

Suomen keskusta: Ajoksenmäki, Kati rakennusmestari, työmaapäällikkö, Arvela, Ari yrittäjä, maanviljelijä, Eskola, Virpi lähihoitaja, Formisto, Eija taksinkuljettaja, kokki, Ihme, Kaija-Leena koulunkäynninohjaaja, floristi, Karvinen, Jorma (sit.) toimitusjohtaja, eläkkeellä, Kinnari, Miia yrittäjä, Luukas, Mari-Anne kuraattori, kirkon nuorisotyönohjaaja, Mäkipää, Arto maanviljelijä, Penttilä, Harri maanviljelijä, näyttelijä, Pitkämäki, Harri kiinteistöinsinööri, Rajala, Miia yrittäjä, terveydenhoitaja, Rantala, Marja koulunkäynninohjaaja ja Simula, Aino-Riikka yrittäjä, opiskelija.

Perussuomalaiset: Eskola, Aapeli urakoitsija, Hietanen, Matti eläkeläinen, Lamminmäki, Taina kiinteistönvälittäjä, yrittäjä, Mertimo, Tommi yrittäjä, rakennusterveysasiantuntija, Naskali, Risto asiakkuuspäällikkö, yrittäjä, Niemi, Jukka kaivinkoneenkuljettaja, Perämaa, Ari sähköasentaja, Salmela, Markku teknologiayrittäjä, DI ja Salo, Tanja tietovarastoasiantuntija.

Vihreä liitto: Jokiniemi, Michaela opiskelija, Kekäläinen, Laura ravintolapäällikkö, Suoniemi, Susanna (sit.) koordinaattori, kokki, Vaasvainio, Marika opiskelija ja Virtanen, Ilari yrittäjä.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue: Hanweg, Rami manuaalisorvaaja, Kantola, Kristiina yrittäjä, tutkija, Lounasranta, Marko luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja Mäkinen, Airi keittäjä.

Suomen kristillisdemokraatit: Elliott, Aura opettaja, yrittäjä, Hedborg, Hanna-Riitta terveydenhoitaja, muistihoitaja, Ojanen, Timo maanviljelijä, yrittäjä ja Riitaoja, Leila DKK.