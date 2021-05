Lempäälän Sääksjärvellä sijaitsevalla Heath & Body Co Old School -kuntosalilla on voinut altistua koronavirukselle, tiedottaa Tampereen yliopistollinen sairaala Twitterissä.

Jos olit paikalla maanantaina 17. toukokuuta kello 16.15–18, tarkkaile vointiasi ja hakeudu oireisena testiin.

Taysin tviitti:

https://twitter.com/Tays_sairaala/status/1395729510121807878