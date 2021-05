Lempäälässä ennakkoäänestyksen aikana on mahdollista suorittaa ulkoäänestys Lempäälä-talon Palvelukäytävän ennakkoäänestyspisteellä osoitteessa Manttaalitie 15. Äänestyspaikka on Palvelukäytävän pääovien edessä, ja se on merkitty kyltein.

Ulkoäänestäminen edellyttää ilmoittautumista puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille Riina Kivistölle tai hallinnon suunnittelijalle Riku Pekoselle. Heidät tavoittaa numeroista 040 133 7485 tai 050 383 9076.

Ennakkoäänestyksen aikana äänestyspaikka on avoinna:

26.5.–28.5. klo 9–17

29.5.–30.5. klo 10–16

31.05–4.6. klo 9–17

5.6.–6.6. klo 10–16

7.6.–8.6. klo 9–17

Ulkoäänestäminen onnistuu varsinaisena vaalipäivänä edellä mainitulla ennakkoilmoituksella kaikissa Lempäälän kunnan vaalipaikoissa. Myös Vesilahdessa ulkona äänestäminen on mahdollista.